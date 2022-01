Le pagelle del Bologna - L'attacco non punge. Svanberg il migliore

Risultato finale: Bologna-Napoli 0-2

Skorupski 6 - Dopo la prestazione non ottimale di Cagliari il portiere rossoblù gioca una buona partita. Non ha colpe sui gol e anzi ne evita almeno altri 2 con un altrettante belle parate.

Soumaoro 5,5 - Non dà mai sicurezza al reparto. Rimedia un giallo per una manata a un avversario che gli farà saltare la prossima partita perché già diffidato.

Binks 6 - Fa fatica anche lui contro il temibile attacco del Napoli anche se tiene bene su Mertens in diverse occasioni. Il migliore dei tre di difesa.

Theate 5 - Non la solita prestazione precisa. Sbaglia tanto e si fa bruciare da Lozano sul primo gol. Si rifarà presto.

De Silvestri 5 - Non il solito pendolino sulla corsia. Fa fatica anche in fase difensiva visto che i gol del Napoli arrivano entrambi dalla sua parte.

Viola 5,5- Uno dei meno peggio del Bologna. Un paio di incursioni ma soffre il centrocampo napoletano. Dal 52' Dominguez 5.5 - Si divora un gol da ottima posizione. Per il resto dà verve al Bologna e stringe i denti giocando ancora con il solito problema alla spalla.

Svanberg 6,5 - Uno dei pochi che ogni tanto accende la luce. Una gran palla servita a Dominguez nella ripresa che il compagno non sfrutta. Nel finale colpisce un palo con una splendida punizione a giro.

Hickey 5 - Tante errori non da lui. Poco presente anche in fase offensiva. Dal 72' Pyyhtiä s.v.

Soriano 5 - Non riesce a incidere tra le linee. Poco servito e mai veramente nella manovra offensiva del Bologna. Esce un po' acciaccato. Dal 67' Vignato 5,5 - Appena rientrato dopo il Covid non è al meglio e si vede. Poche occasioni per rendersi utile e pericoloso.

Sansone 4,5 - Al rientro da titolare dopo diverso tempo. Spreca l'occasione concessagli da Mihajlovic con una partita sottotono. Per lui un cross per Arnautovic e poco altro. Dal 52' Skov Olsen 5 - Entra ma non incide. Poco servito ma anche un poco propositivo.

Arnautovic 5 - Un tiro parato da Meret (ma l'austriaco era in offside) e un colpo di testa centrale. Il gol gli manca e si vede. Dal 52' Falcinelli 5 - Tocca pochi palloni e non si rende mai pericoloso. Un ingresso senza sussulti.

Sinisa Mihajlovic 5 - Il suo Bologna subisce per tutta la partita senza opporre mai grande resistenza. Il Napoli domina e vince senza troppa fatica. Nel finale una piccola reazione con il palo di Svanberg ma è troppo poco.