Le pagelle del Cagliari - La difesa crolla nel finale, Joao Pedro non punge. Nainggolan è tornato

Cragno 5,5 - Per la prima ora di gioco non si sporca nemmeno i guantoni, non arrivano mai conclusioni verso lo specchio. Blocca una punizione di Ilicic, resta concentrato fino al 90’, ma sul tiro di Muriel si fa sorprendere. Poteva fare pochissimo, ma in un momento simile serve dare qualcosa di più.

Walukiewicz 5 - Dei tre centrali probabilmente è quello che soffre maggiormente le accelerazioni degli ospiti, Gosens è sempre un cliente scomodo. Lo limita come può. Errore da matita rossa su Muriel. (Dall’ 91’ Cerri s.v.).

Godin 6,5 - Si piazza a uomo su Zapata, non concede mai lo spazio all’attaccante colombiano. Lo ferma in tutti i modi, bel duello sudamericano tra i due. Ma lo vince l’ex Inter. Nel finale salva tutto sulla conclusione di Gosens.

Rugani 6 - Aggressivo come i compagni di reparto, sin dai primi minuti fa capire che aria tira con tackle e interventi in anticipo. Nel finale si rende protagonista di un contatto in area, ma dopo la revisione del VAR il direttore di gara cambia decisione.

Zappa 5,5 - Dà una mano soprattutto in difesa, in attacco si vede poco. Lascia il giusto spazio a Gosens, il tedesco sulla sinistra non riesce quasi mai a sfondare. Nel finale combina un bel pasticcio sulla giocata di Muriel.

Nandez 6 - La partita non scorre, lui si mette l’elmetto e inizia a combattere in mediana. Nella ripresa ci prova con un’azione personale, Sportiello gli nega la gioia del gol.

Marin 5,5 - Non inizia col piede giusto, anche perché perde palloni troppo facilmente. In un paio di situazioni spreca l’occasione buona per lanciare in suoi in contropiede. (Dall’ 86’ Deiola s.v.).

Lykogiannis 6 - Si abbassa spesso sulla linea dei difensori per poter aumentare la densità ed evitare accelerazioni pericolose. Latita in attacco, ma nulla da contestare dal punto di vista difensivo.

Nainggolan 6 - Corre per tre, lotta e dà tutto. Quando trova spazio prova la conclusione, recupera un bel numero di palloni in mezzo al campo. (Dal 79’ Duncan s.v.).

Joao Pedro 5,5 - Prova spesso ad anticipare i tempi, ma in un paio di occasioni commette fallo e gira parecchio a vuoto. La qualità non manca, ma non riesce ad esprimerla con la giusta continuità.

Simeone 6 - Lotta tantissimo, fa reparto da solo e prova a far salire i suoi. Si vede poco in zona gol, ma aiuta parecchio i compagni in fase di non possesso. (Dal 79’ Pavoletti s.v.).

Eusebio Di Francesco 5,5 - Sicuramente aveva preparato bene la partita, non è mai facile giocare contro questa Atalanta. I cambi però andavano gestiti meglio.