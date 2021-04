Le pagelle del Chelsea - Jorginho non sbaglia nulla. Attacco evanescente, bene Thiago Silva

Mendy 6 - L'unico brivido del primo tempo lo provoca un suo sciagurato disimpegno, che finisce sui piedi di Corona. Per sua fortuna c'è Jorginho a sventare il pericolo. Poi non sbaglia nulla, non può nulla sul capolavoro inutile di Taremi.

Azpilicueta 6 - Dalle sue parti imperversa Otavio, ma lo spagnolo riesce ad annullarlo con la sua grande esperienza. Interventi precisi e puliti, è una garanzia ormai nella difesa a tre.

Thiago Silva 6,5 - Tuchel lo ha voluto fortemente in campo e l'ex difensore del Milan ripaga la fiducia con una prova maiuscola, senza sbavature. Marega è annullato.

Rudiger 6 - Qualche indecisione, soffre un po' la velocità di Corona e Sergio Oliveira ma riesce a limitare i danni.

James 6 - Meno aggressivo rispetto alla sfida d'andata, tiene bada Zaidu e Otavio. Un compito comunque difficile, svolto nel migliore dei modi.

Kanté 6,5 - Il Chelsea senza Kovacic perde qualcosa nel palleggio ma il lavoro del "motorino" francese è sempre fondamentale. Recupera palloni, si propone in avanti, se solo fosse più preciso...

Jorginho 7 - Prova monumentale del regista azzurro. Si piazza davanti alla difesa e funge da schermo protettivo dell'area di rigore. È sempre al posto giusto nel momento giusto, come sei giorni fa.

Chilwell 6 - È in un buon momento di forma e Tuchel si affida a lui dopo la rete della gara d'andata. Ripaga con una prova ordinata, funziona l'asse con Mount soprattutto nella ripresa.

Mount 6,5 - I compagni lo cercano, perché è lui che può accendere la luce. Poco supportato dai compagni di reparto nei primi 45', è una mina vagante nella seconda parte di gara e sfiora più volte la rete. (Dall'86' Ziyech s.v.).

Pulisic 5,5 - Un paio di spunti interessanti ma nessun pericolo dalle parti di Marchesin. Può e deve fare di più per meritarsi altre occasioni da titolare.

Havertz 5,5 - Meglio rispetto alla prestazione del match d'andata. Ma dal tedesco il Chelsea si aspetta tutt'altro apporto in termini di reti e presenza dentro l'area di rigore. (Dal 92' Giroud s.v.).

Allenatore: Thomas Tuchel 6,5 - La vince a modo suo, come ha abituato il Chelsea da quando è arrivato al posto di Frank Lampard. Compattezza, ordine, zero rischi e un controllo totale del match in tutte le sue fasi. Dopo l'Atletico, anche il Porto si deve arrendere all'armata Blues e alla sua difesa perforata solo dalla magia di Taremi al 93'.