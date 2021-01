Le pagelle del Crotone - Marrone, che giornataccia. Messias e Molina si salvano

INTER-CROTONE 6-2 (12' Zanellato, 19' Lautaro, 31' aut. Marrone, 35' Golemic, 57' Lautaro, 64' Lukaku, 78' Lautaro, 87' Hakimi)

Cordaz 5,5 - Nel primo tempo regge bene nonostante i due gol nerazzurri. Nella ripresa ne prende altri 4 e in certi frangenti potrebbe forse fare qualcosina in più

Golemic 5,5 - Ha il merito di segnare con freddezza la rete del 2-2, su rigore. Ma i sei gol subiti arrivano anche dalla sua parte (dall'85' Djidji sv)

Marrone 4 - Partita complicata in cui sbaglia tutto o quasi. Si fa saltare secco da Lautaro in occasione dell'1-1, perde palla e fa autogol in occasione del momentaneo 2-1 nerazzurro. Nel secondo tempo le cose non migliorano

Luperto 5 - Lautaro e Lukaku non sono clienti semplici. Regge discretamente nel primo tempo, prima di cedere il passo allo strapotere fisico del belga nella ripresa (dal 71' Magallan 5 - Entra quando le squadre si allungano e gli attaccanti dell'Inter hanno vita facile)

Pereira 5,5 - Parte bene mettendo spesso in difficoltà Young. Sparisce alla distanza

Molina 6,5 - Corsa e grinta al servizio della squadra. Festeggia il recente rinnovo di contratto con una grande prestazione a San Siro nonostante la sconfitta (dall'85 Vulic sv)

Zanellato 6,5 - Inizia bene fin dai primissimi minuti e la sua buona verve viene confermata al 12' col bel gol di testa, il primo in Serie A. Col passare dei minuti l'Inter prende campo e lui diminuisce l'intensità senza comunque demeritare

Eduardo 5,5 - Come Zanellato, inizia forte con intensità e grinta. Ma nella ripresa si spegne completamente

Reca 5 - Partita di alti e bassi: il giallo a inizio gara, evitabile, lo condiziona. Ma è bravo a conquistarsi il calcio di rigore per fallo di Vidal che porta al 2-2 in chiusura di primo tempo. Poi nella ripresa partecipa al naufragio della squadra

Riviere 5,5 - Partita di sacrificio e lavoro sporco, per l'attaccante di Stroppa. Tanti duelli soprattutto con De Vrij, ma all'attivo pochissime palle gol (dal 61' Simy 5,5 - Sbaglia poco, ma semplicemente perché tocca pochissimi palloni)

Messias 6,5 - Palla al piede e in campo aperto è praticamente imprendibile per l'Inter, specialmente nel primo tempo. Suo l'assist per l'1-0, sue le migliori giocate degli uomini di Stroppa (dall'85' Rojas sv)

Giovanni Stroppa 5,5 - Nel primo tempo sorprende l'Inter con voglia di giocarsela e pressing alto. Nella ripresa la qualità tecnica nerazzurra da la differenza e lui ha poche carte per cambiare l'inerzia.