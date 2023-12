Le pagelle del Frosinone - Barrenechea, il gol e molto altro. Solo applausi per Di Francesco

Risultato finale: Napoli-Frosinone 0-4

Cerofolini 7 - Molto reattivo nella parata su Lindstrom nel primo tempo. Due volte viene salvato dal palo, ma comunque pare essere sulla traiettoria. Bravo anche nella risposta sulla punizione di Raspadori.

Monterisi 6,5 - Sempre saggio negli interventi, non va mai sul pallone con troppa irruenza. Un po' terzino e un po' braccetto, come accadde con l'Inter, e si destreggia molto bene.

Okoli 6 - Un retropassaggio folle per Cerofolini si trasforma in un assist per Simeone, per sua fortuna poi il VAR annulla tutto. Ma quell'erroraccio pesa nella sua testa, perché per qualche minuto pare perdersi in un bicchier d'acqua. Si riscatta con un secondo tempo perfetto in cui ritrova le misure.

Lusuardi 6,5 - Al debutto assoluto in prima squadra, concede qualcosa quando il Napoli riparte in velocità ma tiene sempre alta l'attenzione. L'highlight della sua partita nel finale, prima di uscire per crampi, quando tiene bene in velocità su Osimhen. Dall'86' Romagnoli s.v.

Kvernadze 5,5 - Gioca in un ruolo non suo, da quinto in fase difensiva, e soffre da quel lato, prendendosi anche un giallo. Più avanzato in possesso, ma non si accende mai. Dal 46' Lirola 7 - Ottimo approccio, entra subito bene in partita con due interventi determinanti. Contiene bene anche uno come Kvaratskhelia, poi ci mette anche l'assist per Harroui.

Barrenechea 7,5 - Mette ordine in mezzo al campo, gestendo con sapienza il pallone. Impeccabile in fase difensiva. E poi ha il gran merito di trovare il gol che sblocca la partita. MVP.

Bourabia 6 - Ci mette grande foga in fase di non possesso, in cui fa un lavoro importante per la squadra. Dal 66' Harroui 7 - Si mette a combattere insieme al resto della truppa, non sottraendosi mai

Garritano 6,5 - Fa praticamente l'esterno a tutta fascia, convertendosi in terzino in fase difensiva. Interpreta al meglio la doppia mansione

Brescianini 6,5 - Spende tante energie nel pressing, cercando di togliere al Napoli la fonte di gioco, prendendo a tutto campo il vertice basso del centrocampo avversario (prima Demme, poi Lobotka). Dal 66' Gelli 6,5 - Ha il merito di coqnuistare il calcio di rigore del 3-0 e di sfruttare appieno gli spazi concessi dal Napoli. Mezzo punto in meno perché divora un gol a tu per tu con Gollini.

Caso 7 - Con la sua velocità percuote con costanza il campo e la difesa del Napoli. Nel primo tempo solo Ostigard gli toglie la gioia del gol. Gioca con sfrontatezza e alla fine la rete la trova, gliela regala Di Lorenzo ma lui resta freddissimo davanti a Gollini: la ciliegina sulla torta. Dal 72' Soulé s.v.

Cheddira 7 - Contro il suo futuro (è di proprietà del Napoli) ha gran voglia di fare bene e si vede subito. Pronti-via, una manciata di minuti ed è sua la prima conclusione. Poi non ha altre palle-gol, ma continua a muoversi molto bene. Infine s'incarica del rigore e quel tanto agognato gol lo trova con una trasformazione dal dischetto inappuntabile.

Eusebio Di Francesco 8 - Forse è la sua vittoria più bella. Non per il risultato rotondo, ma perché anche se cambia 6-7 interpreti il suo Frosinone gioca allo stesso identico modo di quando ci sono tutti i titolari. Chiamasi identità e lui ne ha data una ben riconoscibile per cui meriterebbe 90 minuti di applausi: chapeau.