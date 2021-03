Le pagelle del Gladbach - Embolo predica nel deserto. Difesa in difficoltà, Sommer limita i danni

Manchester City-Borussia Mönchengladbach 2-0

Marcatori: 12' De Bruyne, 18' Gündoğan

Sommer 6,5 - Incolpevole sugli schiaffi di De Bruyne e Gundogan. In precedenza era stato abile a disinnescare una bella volée da pochi passi di Foden. Si ripete su Mahrez nella ripresa.

Lainer 5,5 - Il compito assegnatogli è improbo, lui si arrabatta e tampona come può le falle di reparto. Non commette errori marchiani, quantomeno. Discutibile il giallo rimediato per una manata a De Bruyne.

Ginter 5 - Guidare la difesa tedesca questa sera è come capitanare un galeone nella buriana. Le geometrie degli inglesi mandano spesso in tilt l'intero reparto, e lui fatica a trovare contromisure.

Elvedi 5 - Il filtrante di Foden transita nella terra di mezzo tra lui e Ginter e si appiccica con puntualità svizzera al piede di Gundogan, che fa due a zero. Discorso analogo a quello del partner: serata di stenti e fatica. (Dall'89' Jantschke s.v.).

Bensebaini 5,5 - Marco Rose lo recupera in extremis e lo getta nella mischia senza esitazioni, a testimonianza di quanta fiducia riponga in lui. Quella corsia, però, è battuta con indecisione e timidezza: poche discese e scricchiolii abbastanza frequenti. (Dall'89' Wendt s.v.).

Hofmann 5 - Non lo si vede praticamente mai, assorbito dalle trame avvolgenti della squadra di Guardiola, che (dirlo pare quasi una banalità) difende attaccando. Prova a dare una mano dietro, senza particolare successo.

Neuhaus 5 - L'affanno è persistente, e per molti versi giustificato, se si considera l'elevatissima cifra tecnica dei competitor nella zona mediana. Si fa uccellare con troppa facilità da Foden sul raddoppio dei Citizens.

Zakaria 5,5 - Lunghe leve che gli occorrerebbero per arraffare le trame palla a terra del City, ma che nei fatti lo sostengono nella perenne rincorsa ai centrocampisti che si ritrova a fronteggiare. Complicato far filtro contro avversari così.

Stindl 5 - Lo trovi un po' ovunque nei minuti iniziali. Macchia però un avvio promettente con l'ingenuità sulla giravolta di Mahrez che di fatto spalanca la strada alla prodezza di De Bruyne. (Dall'80' Traoré s.v.).

Embolo 6 - Nel tumultuoso primo tempo vissuto dai tedeschi alleggerisce sporadicamente le cariche inglesi con qualche lampo senza conseguenze. All'ottavo costringe Ederson all'intervento in bello stile, poi sfiora il palo alla sua sinistra. (Dal 65' Wolf 6 - Vicino al gol con un destro che termina alto non di molto).

Thuram 5 - Per oltre quaranta minuti veleggia nell'anonimato, senza mai avvicinarsi col pallone dalle parti di Ederson. Poi, all'improvviso, un bello slalom e la palla-laser per Embolo: un barlume che tale rimane. (Dal 65' Plea 5,5 - Non entra in partita).

Marco Rose 5,5 - La crisi della sua scialuppa prosegue, ma non era questa la notte per ritrovarsi. L'assetto operaio della ripresa evita il tracollo, complice anche lo sciente rallentamento degli inglesi.