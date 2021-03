Le pagelle del Milan - Kjaer leader ed eroe della serata, Pioli azzecca tutto

MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 - 50' Diallo, 90+2' Kjaer

Donnarumma 6- Partita attenta, una bella risposta su Martial nei primi minuti ed è anche bravo nelle uscite, alte e basse. Può poco sul gol subito.

Calabria 6.5 - Concede qualcosa, gli avversari per sua fortuna lo graziano. Ma ha un grande merito, quello di essere propositivo, sempre vivo in fase di spinta e di non mollare mai. (Dal 76' Calabria sv).

Kjaer 7.5 - L'unico over 30 della squadra è una presenza fondamentale nella regia difensiva e nell'anticipo. E alla fine si inventa pure goleador. Il suo gol vale più di un semplice pareggio: è un segnale fortissimo che questo Milan può competere con le grandi d'Europa, anche in condizioni estreme.

Tomori 5 - Si fa sorprendere da Diallo, che dall'altro dei suoi 173 centimetri riesce a segnare di testa.

Dalot 5.5 - Concorso di colpa con Tomori in occasione del gol di Diallo ed è un peccato perché gioca di fatto una partita diligente.

Meite 6.5 - Partenza incoraggiante, prova generosa. Con Kessie conferma una cerniera di centrocampo di grande forza fisica e intensità.

Kessie 7 - Segnerebbe un gran gol che avrebbe potuto cambiare la storia della partita ma una mano galeotta ravvisata dall'arbitro annulla tutto. Ed è un peccato perché sarebbe stato il giusto premio alla solita prova di sostanza. (Dal 70' Castillejo sv).

Saelemaekers 7 - Il belga è fra le note più belle della serata: Alex Telles deve soprattutto pensare a contenerlo. Ha gamba, agilità e si mostra bravo negli inserimenti.

Brahim Diaz 6 - Se la costanza di rendimento viaggiasse di pari passo col suo talento ci spelleremmo le mani. Un paio di lampi notevoli dove quasi manda in gol Calabria e Krunic. (Dal 69' Tonali sv).

Krunic 7 - Dopo l'ottima partita di Verona si conferma anche nel prestigioso palcoscenico di Old Trafford. Fa da spola fra centrocampo e trequarti, prende falli, cerca spesso la porta. Piacevole novità.

Leao 5.5 - Primi minuti illusori con un gol annullato per (giusto) fuorigioco. Poi nuovamente si perde in un ruolo non suo, faticando dannatamente a rendersi pericoloso.

Allenatore Stefano Pioli 7 - Romagnoli è l'ultimo di una lista lunghissima di indisponibili, lui prepara un capolavoro. Ti aspetti degli agnellini a Old Trafford, trovi dei lupi che quasi sbranano gli inglesi. Una squadra compatta, sul pezzo, motivata. La sua impronta è notevole. Il pareggio nei minuti di recupero il giusto premio.