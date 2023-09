Le pagelle del Milan - Krunic architetto, Théo freccia. Leao, che occasione sprecata

vedi letture

MILAN - NEWCASTLE 0-0

Maignan 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione, si fa male nel finale ed è costretto a uscire. Dall'81' Sportiello 6.5 - Ha l'infame compito di entrare nel finale di una gara in cui il Milan ha solo da perdere. È suo l'unico intervento tra i portieri rossoneri ed è provvidenziale.

Calabria 6 - Solo un tempo per il capitano, che soffre all'inizio poi prende le misure, ma si fa ammonire. Si fa apprezzare per un intervento che disinnesca un potenziale pericolo. Dal 46' Florenzi 6 - Esterno e a volte anche interno, si fa apprezzare per alcuni suggerimenti. Prova a sbloccarla da fuori con scarso successo.

Tomori 6.5 - Attento, preciso. Dopo aver saltato il derby è provvidenziale il suo ritorno in campo per dare maggiore sicurezza a un reparto che ha perso molte certezze.

Thiaw 6.5 - Tra i peggiori, se non il peggiore in campo nel derby, si rifà contenendo benissimo Isak. Trattamento speciale per lo svedese, mai pericoloso.

Théo Hernandez 6.5 - Quando il Milan inizia a uscire dal guscio è tra i primi a suonare la carica. Affonda e non lo prendono quasi mai, quasi manda in gol Giroud.

Loftus-Cheek 6 - Fa sentire la sua presenza grazie alla sua fisicità ma nel reparto di centrocampo è sicuramente il meno preciso. E da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta di più in partite come queste. Beffa delle beffe, esce infortunato. Dal 72' Musah 6 - Buon approccio, numeri interessanti per il poco tempo a disposizione avuto.

Krunic 6.5 - Tra i più positivi, è ovunque e ha spesso l'idea giusta. Nel Milan che domina nel primo tempo è lui l'architetto.

Pobega 6 - Ordinato, positivo. È fra i primi a scaldare i guanti di Pope. Dal 61' Reijnders 6 - Grande precisione in appoggio pur senza spostare l'ago della bilancia.

Chukwueze 5.5 - Il più atteso del Milan. Troppo timido nel primo tempo, non salta mai l'uomo. Fa più "casino" nel secondo tempo, peccato che quando sembra essersi svegliato viene sostituito. Dal 61' Pulisic 5.5 - Una fiammata appena entrato e niente più.

Giroud 5.5 - Pochissimi palloni toccati, tuttavia ha le sue occasioni da gol che spreca da posizione favorevole ed è uno degli ultimi ad arrendersi.

Leao 5 - Con la sua velocità e imprevedibilità manda in tilt la difesa del Newcastle che impazzisce nel cercare di fermarlo. Ci pensa lui da solo ad auto-stopparsi come quando a due passi dalla porta inciampa tentando il colpo di tacco. Errore fatale perché il Milan poteva sbloccarla dopo un lungo dominio. Nel finale sparisce dai radar.

Allenatore Stefano Pioli 6 - C'è un derby da farsi perdonare, il Milan lo interpreta con la giusta grinta e coraggio. Gli manca solo il gol ma questo va chiesto ai suoi giocatori.