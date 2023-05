Le pagelle del Milan - Leao e Maignan sono da senza voto. Theo Hernandez Frecciarossa

Risultato finale: Milan-Lazio 2-0

Maignan sv - Primo tempo tranquillo, deve solo uscire su Immobile. Nel secondo tempo Pellegrini spara sull'esterno della rete.

Calabria 5,5 - Dalle sue parti Hysaj qualche volta riesce anche a sfondare, prende anche un giallo. Pioli lo toglie perché vuole evitare che Zaccagni punti qualcuno già ammonito (dal 46' Kalulu 6,5 - Non ha nessun problema, si fa sentire con personalità).

Tomori 6,5 - Se la Lazio non fa nulla è merito anche suo, anche se non deve fare nulla di straordinario. L'unica chiusura degna di nota è al novantaquattresimo.

Kjaer 6,5 - Si francabolla a Immobile e qualche volta deve metterci il fisico per fermarlo. Esce per precauzione (dal 46' Thiaw 6 - Entra con cattiveria, forse anche troppo. A due minuti dalla fine dà un pestone a Basic, prendendo il giallo e venendo squalificato.

Theo Hernandez 7,5 - Il gol è bellissimo, perché è un capolavoro di lucidità. L'unico problema è che non ci sia nessun altro che lo fronteggia fino al limite dell'area se non Milinkovic-Savic. Come sempre è un Frecciarossa (dall'83' Ballo Tourè sv).

Tonali 6 - Di qualità e di quantità, decide di non utilizzare il fioretto.

Bennacer 7- Bravissimo a saccheggiare il pallone a Marcos Antonio, andando poi a seguire il rimbalzo con Giroud. Signore del centrocampo, detta il pressing quasi da trequartista.

Messias 6 - Sulla destra combatte con Hysaj, qualche volta trova lo spiraglio ma gli manca la zampata per l'ultimo passaggio. Non sfigura.

Krunic 6,5 - Bravo a spegnere le fonti di gioco altrui, galleggia e alle volte fa anche da terzo centrocampista per organizzare l'uscita del pallone da dietro.

Leao sv - Va vicino al gol con una sterzata straordinaria che, però, gli procura un fastidio. Meglio evitare problemi prima dell'Inter, sostituito e con il ghiaccio fra inguine e adduttore. Situazione difficile (dall'11' Saelemaekers 6,5 - Fa una partita discreta, anche se il lato non è suo).

Giroud 7 - Cerca di andare a colpire di testa, è sicuramente molto lucido quando serve a Bennacer il vantaggio, senza cercare di girarsi. Bravo nella gestione della sfera.

Stefano Pioli 7 - Domina dall'inizio alla fine, non si fa impressionare dall'infortunio di Leao e riesce a portarsi a casa una vittoria senza una parata del portiere.