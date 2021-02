Le pagelle del Napoli - Mertens torna e segna, Politano pericoloso. Rosso inutile per Koulibaly

Napoli - Benevento 2-0

Meret 6 - La prima parata arriva al 38’, ma nonostante la poca operatività si fa trovare pronto. Serata senza troppi affanni, gestisce i pochi palloni che spiovono dalle sue parti.

Di Lorenzo 6,5 - Politano perde il conto delle sovrapposizioni già nel primo tempo, diventa un attaccante aggiunto. Spinge parecchio, non è da meno quando deve ripiegare. Per poco non trova anche il gol.

Rrahmani 6 - Non corre particolari pericoli, spesso si vede a centrocampo per poter dare una mano ai suoi in fase offensiva. Normale amministrazione, il Benevento non fa mai male.

Koulibaly 5,5 - Tolto il giallo per il fallo su Lapadula pensa più ad attaccare che a difendere, non corre rischi durante tutto il match. Nel finale di gara si divora un gol da due passi, poi rovina tutto con un rosso evitabile.

Ghoulam 6,5 - Viene spesso cercato dai compagni, mette un bel po’ di palloni interessanti in area di rigore soprattutto nel primo tempo. Spinta costante, si propone anche nei minuti finali.

Fabian Ruiz 6,5 - Gestisce la manovra in mezzo al campo, prova a scardinare la difesa con tiri da lontano e imbucate per i compagni. Uno dei più pericolosi anche sullo 0-0.

Bakayoko 6,5 - All’inizio è impreciso, quando tenta lo strappo però fa male. Dopo un paio di recuperi in mezzo il campo riesce ad essere più incisivo, cresce col passare dei minuti.

Politano 7 - Quando si accende prova l’accelerazione e salta l’uomo, nella ripresa è ancor più concreto e crea sempre la superiorità numerica. Trova il gol della tranquillità. (Dall’85’ Hysaj s.v.).

Zielinski 6,5 - Mette parecchio pressione ai difensori avversari, fa il movimento che in gergo si chiama elastico. Trova anche un gran gol, ma la posizione di Insigne gli strozza l'urlo in gola. (Dall’82’ Maksimovic s.v.).

Insigne 7 - Si vede a tratti e non riesce quasi mai a incidere con gli spazi chiusi. Appena trova il varco diventa decisivo, per poco non segna il solito gran gol a giro sul secondo palo. Bel traversone a pescare Politano.

Mertens 7,5 - Nel primo tempo sfiora un gran gol con un gran pallonetto, ma al 34’ apre le danze e trova l'ennesima gioia alla sua 250esima presenza con la maglia degli azzurri in serie A. Ormai gli aggettivi sono terminati. (Dall’82’ Elmas s.v.).

Gennaro Gattuso 7 - È nervoso anche sul 2-0, anche perché ha un brutto ricordo col Benevento. Il suo Napoli dà risposte dopo i tanti punti interrogativi, gli azzurri restano comunque in una buona posizione di classifica.