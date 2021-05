Le pagelle del Napoli - Un Insigne atipico, un Osimhen spaziale. Zielinski fa la differenza

Meret 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, più sollecitato nella ripresa. Subisce gol nella stessa azione in cui compie una gran parata: ergo esente da colpe.

Di Lorenzo 7 - Finale di stagione da incorniciare, proprio a poche settimane dall'Europeo, l'obiettivo personale più importante. Anche oggi è solido in difesa e spinge davanti senza fermarsi, regalando l'assist a Zielinski per l'1-0.

Manolas 6,5 - Due interventi provvidenziali, uno per tempo, sfruttando le sue doti migliori: fisico, velocità e gioco d'anticipo.

Rrahmani 6 - Chiamato a sostituire Koulibaly, si adatta sul centrosinistra e si destreggia bene. Gioca con determinazione e fermezza, cercando sempre di leggere prima le trame avversarie.

Hysaj 6 - Dopo l'errore contro il Cagliari, al Picco si destreggia bene, con maggiore disciplina, rischiando poco. Dal 69' Mario Rui 6 - Un bell'anticipo in area strappa applausi a Gattuso.

Fabian Ruiz 5,5 - Più in ombra del solito, più impreciso del solito. Fa fatica a fare gioco, sebbene si proponga sempre.

Demme 6,5 - "A presidio lì in mezzo", gli urla Gattuso per gran parte della panchina. E lui svolge la sua classica mansione nel migliore dei modi, in scioltezza, senza strafare, non sbagliando praticamente nulla.

Politano 6,5 - Mette lo zampino nel primo gol, facendo di fatto partire l'azione. Si sacrifica tanto anche in fase difensiva e sfiora il gol con un bel mancino da fuori. Dal 76' Lozano 6,5 - Un gol facile facile, apparecchiatogli da Osimhen, ma che gli permette di sbloccarsi anche mentalmente.

Zielinski 7,5 - E' sempre al posto giusto al momento giusto. E, soprattutto, ha sempre la giocata giusta. Un gol, un bellissimo assist e l'ennesima conferma di un calciatore divenuto ormai tra i migliori del campionato. Quando gioca così fa davvero la differenza. Dal 69' Mertens s.v. - Meno di dieci minuti in campo, esce per un infortunio alla caviglia sinistra. Dal 77' Elmas s.v.

Insigne 7 - Intelligenza e sacrificio. E' una partita atipica per lui: stranamente risulta più efficace in difesa, facendo quasi la mezzala con i suoi ripiegamenti precisi, che con le sue invenzioni là davanti.

Osimhen 8 - Doppietta, assist e tanto, tantissimo altro. Il Napoli ruota attorno a lui, vero fattore di questa partita e in generale dell'ultimo periodo. Quarta partita consecutiva in gol, sette reti nelle ultime otto. Fanno 10 in Serie A, in poco più di 1300': al primo anno in azzurro è una media gol che non ha eguali. Dall'83' Petagna s.v.

All. Gennaro Gattuso 7 - Lo Spezia pressa alto, forse anche più di ciò che si sarebbe aspettato, ed è una manna per il suo Napoli. Ringhio la prepara così: uscita dal basso rapida e precisa per saltare la prima pressione e via in verticale per sfruttare Osimhen. Ha fatto bene i calcoli: la gara va proprio così.