Le pagelle del Parma - Grande impatto di Mihaila, "tradisce" Iacoponi

FIORENTINA-PARMA 3-3

Marcatori: 28' Quarta (F), 32' rig. Gervinho (P), 42' Milenkovic (F), 72' Kurtic (P), 90' Mihaila (P), 94' aut. Iacoponi (F)

Sepe 5 - Ancora una volta subisce gol al primo tentativo degli avversari. Se però sul colpo di testa di Quarta non ha colpe, sul 2-1 di Milenkovic non è affatto esente da responsabilità.

Laurini 5,5 - Torna in campo dal 1' dopo diverso tempo e, tutto sommato, se la cava egregiamente al cospetto di un cliente non facile come Biraghi.

Iacoponi 5 - Disputa una partita tutta cuore, come di consueto. Proprio lui però, uno dei simboli della rinascita del Parma, nel finale rovina tutto con una incredibile autorete.

Bani 6,5 - Attento, puntuale. Non lascia palloni giocabili a Vlahovic. Nel finale è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dall'81' Gagliolo s.v.

Pezzella 5,5 - In occasione dell'1-0 viola, si perde inspiegabilmente Quarta. Si fa perdonare parzialmente in seguito, con qualche buono spunto sulla sinistra.

Hernani 5,5 - Meno incisivo rispetto alle scorse gare. D'Aversa lo sostituisce al termine dei primi 45'. Dal 46' Mihaila 7 - Approccio devastante alla partita da parte del talentuoso esterno offensivo rumeno, che prima serve a Kurtic l'assist per il 2-2 e poi trova la rete dell'illusorio 3-2.

Brugman 6 - Regia ordinata dell'uruguaiano, che, oltre a costruire gioco, si preoccupa di limitare Borja Valero.

Kurtic 7 - L'esclusione contro l'Udinese ha fatto più che bene allo sloveno, che, da lì in avanti, è andato sempre in crescendo. Ottima la sua prestazione odierna, impreziosita dalla rete del momentaneo 2-2.

Kucka 6,5 - Altra gara da leader per lo slovacco, che trasforma con grande freddezza il rigore dell'1-1 e lotta come un leone per l'intero incontro. Dall'88' Inglese 6,5 - Uno dei pochi palloni giocabili arrivatigli è trasformato sapientemente in assist dal centravanti ducale, che in pochissimi minuti riesce a risultare determinante.

Gervinho 6 - Non decisivo come ai tempi d'oro, ma quantomeno tiene in allerta la difesa viola ogniqualvolta è in possesso di palla. E' lui a procurarsi il rigore dell'1-1. Dal 63' Brunetta 5,5 - Al contrario di Mihaila e Inglese, non riesce a sfruttare a dovere la chance offertagli da D'Aversa.

Karamoh 5,5 - Piccolo passo indietro rispetto alle ultime convincenti prestazioni per il francese, che però riesce ugualmente a rendersi protagonista di alcune giocate degne di nota. Dal 63' Man 6 - Dà dinamismo e freschezza al reparto offensivo degli emiliani, anche se sulla sua gara pesa il gol divorato davanti alla porta su un perfetto assist di Pezzella.

Allenatore: D'Aversa 6 - Sceglie a sorpresa di schierare Gervinho dal 1', e l'ivoriano premia la sua scelta procurandosi il rigore dell'1-1. Poi azzecca praticamente tutti i cambi, con Mihaila e Inglese che diventano grandi protagonisti nell'ultima accesa fase di gara.