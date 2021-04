Le pagelle del Parma - Kurtic, un errore da retrocessione. Difesa in grande affanno

vedi letture

CAGLIARI-PARMA 4-3

Marcatori: 5’ Pezzella (P), 32’ Kucka (P), 39’ Pavoletti (C), 59' Man (P), 90+1' Pereiro (C), 90+5' Cerri (C)

Sepe 5 - La sensazione è che in occasione del gol di Pavoletti potesse fare di più, quantomeno sul cross di Nandez che è ben all’interno dell’area piccola. Si riscatta ad inizio ripresa bloccando un tiro-cross insidiosissimo di Nainggolan che sbuca all’ultimo. Nel finale prende due gol in pochi minuti, e se in quello di Pereiro può fare poco, su Cerri potrebbe fare di più.

Laurini 5.5 - Non si vede moltissimo, con Nandez che lo salta con troppa facilità. Fatica ad arginare l’uruguaiano, giocando troppo in apnea. Dal 60’ Busi 5 - Tanta buona volontà, ma crolla nel finale dei suoi andando a staccare contro Cerri che lo sovrasta.

Bani 5 - Grave l’errore in occasione del gol di Pavoletti, che salta indisturbato alle spalle dell’ex centrale del Genoa. In apnea anche nella ripresa con i tanti cross messi dentro dal Cagliari. Crolla nel finale.

Osorio 5.5 - Più solido di Bani, sbroglia qualche situazione pericolosa svettando più in alto di tutti di testa. Paga, nel finale, i tanti cross messi in mezzo dal Cagliari.

Pezzella 7 - Un treno sulla fascia sinistra, è il principale protagonista del primo tempo in cui fa tutto lui. Suo il gol che sblocca la gara, il primo in Serie A, suo un tiro che sfiora il raddoppio, suo il fallo da rigore poi tolto dal VAR. Ennesima prestazione importante del terzino del Parma, tra i migliori del campionato dei crociati. Dal 79’ Dierckx sv

Grassi 5.5 - Efficace nel primo tempo, in marcatura fissa su Nainggolan, meno presente nella ripresa dove cala fisicamente. La media non raggiunge la sufficienza soprattutto per il calo del secondo tempo: il Parma, in mezzo, non riesce più a contenere i sardi.

Brugman 5.5 - Suo il lancio che porta al gol di Kucka, crolla nel secondo tempo sotto i colpi del Cagliari. Il Parma non riesce più ad uscire, e lui finisce in balia del centrocampo dei sardi.

Kurtic 4.5 - Primo tempo in cui non brilla, ripresa in cui viene completamente divorato da Marin. Sempre in ritardo e compassato, si divora un gol incredibile a due metri dalla porta e senza marcatura, che il Parma paga oltremodo con la rimonta finale del Cagliari.

Man 7 - Parte benissimo non sbagliando nulla nei primi quindici minuti di gara, poi si oscura per tutto il primo tempo. Nella ripresa gestisce male un paio di decisioni ma sigla un gol fantastico con il sinistro, mettendo in luce tutte le sue grandi qualità. Dal 72’ Valenti sv

Cornelius 6.5 - Torna titolare e gioca una gara di grande sostanza in cui entra in tutti e tre i gol crociati. Nel primo fa la guerra in area e costringe il Cagliari ad una respinta non precisa, nel secondo e nel terzo è lui a servire il pallone del gol a Kucka e Man. Dal 72’ Pellè 5 - Non riesce a tenere palloni su.

Kucka 7 - Il cuore del Parma. Torna titolare in attacco dopo diverso tempo e lo fa con una partita di grandissima sostanza in cui ha il merito di siglare anche una rete. Settimo sigillo in campionato, capocannoniere del Parma, esce all’intervallo per un guaio fisico. Dal 46’ Mihaila 5 - Non riesce ad incidere e nel finale, con un gravissimo errore, calcia in porta con troppa fretta cercando la gloria personale. Sbaglia e sul contropiede Cerri sigla il 4-3.

Allenatore: D’Aversa 5.5 - Il Parma perde e probabilmente saluta qui la Serie A. La partita la imposta bene, con i crociati che fanno tutto quello che devono fare. Il crollo nel finale però non è una novità, e questa volta vale doppio.