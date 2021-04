Le pagelle del Sassuolo - Lopez 'nominato' miglior regista esordiente. Chiriches soffre

vedi letture

Consigli 6 - Non inizia nel miglior modo il match, abbatte Hakimi in una posizione tutt’altro che pericolosa. Per il resto della sfida non subisce moltissimi tiri verso la porta, sulle reti di Lukaku e Martinez può fare poco.

Toljan 5,5 - Dalle sue parti gravita un cliente abbastanza scomodo come Young, ma lo limita bene. Come spesso capita viene bacchettato alla prima disattenzione: lascia crossare l’ex United, Lukaku da dentro l’area ringrazia. (Dal 76’ Haraslin 6 - Buon approccio alla sfida, crea alcuni problemi ai nerazzurri).

Chiriches 5 - Pronti-via, si perde la marcatura su Lukaku. Il resto della partita lo passa a rincorrere il belga: prova a buttarlo giù in tutti i modi, ma non riesce mai a fermarlo. Sul contropiede del 2-0 non riesce a bloccare nemmeno Lautaro. (Dall’90’ Karamoko s.v.).

Marlon 5,5 - Gli spazi non aiutano i difensori neroverdi e in un paio di occasioni si nota la troppa distanza dal compagno di reparto. Quando l’Inter trova campo va in difficoltà.

Rogerio 6 - Dei quattro difensori è l'unico che raggiunge la sufficienza. Bene in entrambe le fasi, quando trova il varco prova anche a calciare in porta. (Dal 75’ Kyriakopoulos 5,5 - Lukaku è in stato di grazia, fa fatica anche a corrergli dietro).

Obiang 6 - Si mette in mezzo al campo e prova ad aiutare i compagni di reparto, recupera un buon quantitativo di palloni. Quando trova lo spazio giusto prova anche la conclusione.

Lopez 6,5 - Salva due palloni fondamentali, uno per tempo. Sporca diverse linee di passaggio, quando il centrocampo nerazzurro gli lascia spazio prova anche a costruire gioco. Manca ancora qualche settimana ai premi Oscar, ma la nomination per il miglior regista esordiente è tutta sua.

Traorè 6,5 - Si accende ad intermittenza: la qualità non manca, ma deve avere maggiore continuità. Nel finale però si inventa un gran gol a giro che spaventa i nerazzurri.

Djuricic 5,5 - Inizia bene il match con una gran conclusione, ma si perde col passare dei minuti. Tra le linee può dare un gran contributo, ma deve evitare di nascondersi tra le maglie avversarie.

Boga 6 - Quando parte crea sempre pericoli. Skriniar però non gli concede molto spazio, il numero 37 gli cancella un’occasione clamorosa nel primo tempo. (Dall’80’ Oddei s.v.).

Raspadori 5,5 - Lotta parecchio, ma il muro nerazzurro è chiuso a doppia mandata. Non ci sono varchi, fatica parecchio: bene dal punto di vista dell’impegno, ma soffre l'esperienza degli avversari.

Roberto De Zerbi 5,5 - Stavolta il piano B manca agli avversari, non all'Inter. Tanti tocchi, forse troppi: serve maggiore concretezza.