Le pagelle del Torino - Zapata punisce ma è troppo solo. Serata da dimenticare per Sazonov

Risultato finale: Roma-Torino 3-2

Milinkovic-Savic 5,5 - Praticamente inoperoso. Vede il pallone di Kristensen stamparsi sul palo e non può nulla sul rigore di Dybala. Un po' sorpreso dal raddoppio dell'argentino, forse perché vede la sfera solo all'ultimo momento. Il terzo gol è un'invenzione dell'ex Juventus, ma forse si poteva fare di più.

Djidji 5,5 - Intoccabile da quando è tornato. Dopo un buon primo tempo, si fa infilare un po' troppo facilmente

Lovato s.v. Dal 14' Sazonov 5 - Entra a freddo e dopo 25' commette un fallo ingenuo su Azmoun, che costringe Sacchi a concedere il rigore ai giallorossi. Poi commette troppi errori di posizione.

Masina 5 - Nella nuova posizione sembra trovarsi a proprio agio. Soffre poco per 45', aiutato anche da Lazaro e dai centrocampisti, ma nella ripresa perde le distanze e gli attaccanti giallorossi ne approfittano. Dall'80' Ilic s.v..

Bellanova 6,5 - Sgasa che è una bellezza, arriva spesso sul fondo e i suoi cross sono sempre pericolosi. Pennella l'assist per Zapata, che fa 1-1.

Gineitis 6 - Il giovane lituano ha personalità da vendere e nessun timore reverenziale nei confronti di Paredes. Cala nella ripresa, come tutto il Toro. Dall'80' Linetty s.v.

Ricci 6 - Detta i tempi di gioco e della pressione, sfiora l'incrocio e dimostra di essere ormai maturo. Il giallo alla mezzora lo limita un po' sul piano fisico, ma nel finale è lui a propiziare l'autorete di Huijsen.

Lazaro 6 - Prende subito un'ammonizione e forse per questo si gestisce anche nelle sgroppate offensive. Dà una buona mano d'aiuto a Masina sulla corsia mancina. Il primo affondo a inizio ripresa costringe Svilar agli straordinari, poi esce per un problema fisico. Dal 62' Rodriguez 6 - Torna sulla corsia mancina, forse sarebbe servito più al centro della difesa.

Vlasic 6 - È il primo a portare pressione sui centrocampisti avversari, sempre pronto a farsi trovare tra le linee per servire gli attaccanti o cercare la conclusione.

Sanabria 5 - Non segna da tanto, in generale lo ha fatto poco in questa stagione, e ha voglia di mettersi in mostra ma sbatte spesso contro il muro di casa. Gli manca un po' di lucidità, col passare dei minuti scompare. Dall'80' Okereke s.v..

Zapata 6,5 - Dopo il gol all'andata si ripete con uno stacco imperioso di testa. Tiene a bada praticamente da solo tutta la difesa avversaria, altra prova convincente.

Ivan Juric 6 - Seconda sconfitta in quattro giorni, ancora contro una squadra romana. L'impressione è che al suo Torino manchi poco per fare il salto di qualità, ma quel poco... è tanto, ovvero i gol nei momenti di superiorità territoriale.