Le pagelle dell'Empoli - Cambi azzeccatissimi di Nicola, svetta Niang. Pezzella timido

Risultato finale: Empoli-Torino 3-2

Caprile 6,5 - Il portiere empolese è tra i protagonisti della gara, soprattutto per una respinta prodigiosa su Zapata nella ripresa. Anche altri interventi nel corso del match.

Bereszynski 6 - Prova di sostanza per l'ex Samp, che contiene nella sua zona Vojvoda e spesso anche Vlasic quando s'inserisce in area.

Walukiewicz 6,5 - Nonostante debba convivere con un giallo fin dal primo tempo, non si risparmia mai nelle chiusure difensive.

Luperto 6 - Il centrale troneggia nell'area azzurra, limitando talvolta il potenziale di due attaccanti come Zapata e Sanabria. Contro il colombiano, però, perde il duello sull'1-1 granata.

Gyasi 6 - Parte da destra, alternandosi talvolta tra le linee con Zurkowski. Prova nel complesso sufficiente.

Marin 6 - Buon lavoro in fase di regia, ma dà una mano anche quando c'è da fare schermo davanti alla difesa.

Bastoni 6 - Si oppone con discreta continuità all'aggressività granata, recuperando diversi palloni per poi rilanciare in avanti. Dal 65' Maleh 6,5 - Entra nel migliore dei modi, dando nuova vitalità alla mediana e servendo a Cancellieri il pallone del 2-1.

Pezzella 5,5 - Partita difficile, visto che dalla sua parte imperversa uno dei migliori esterni del campionato ovvero Bellanova. Dal 65' Cacace 6,5 - Non ha vita facile contro Bellanova ma, praticamente sul gong finale, serve a Niang l'assist per il gol della vittoria.

Cambiaghi 7 - Inizio da sogno per il numero 28, che sblocca il match dopo pochi minuti con un destro he piega le mani a Milinkovic-Savic. Tra i migliori in maglia azzurra. Dal 70' Cancellieri 7 - Cambiano gli uomini, ma non il risultato finale. Suo infatti il sigillo che riporta avanti i toscani.

Zurkowski 6,5 - Gara di grande sacrificio per l'ex Spezia, molto più coinvolto nella fase di non possesso rispetto alla rifinitura di azioni offensive. Dall'87' Fazzini sv.

Cerri 5,5 - Serata difficile per il centravanti azzurro, non servito molto dai compagni e protagonista di un duello impegnativo con Buongiorno. Riesce comunque a lavorare qualche pallone per i compagni. Dal 70' Niang 7,5 - Non poteva esserci ingresso migliore per l'ex di serata, che avvia la ripartenza che si chiude con la rete di Cancellieri e nel finale realizza il 3-2 che chiude i giochi.

Davide Nicola 7 - Vittoria pesantissima e importantissima, voluta fortemente al termine di una gara in cui c'è stata anche sofferenza. Azzeccatissimi i suoi cambi, facendo entrare tutti giocatori decisivi per i due gol segnati nel secondo tempo.