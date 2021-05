Le pagelle dell'Udinese - De Paul il grande trascinatore, Arslan prezioso. Samir entra male

UDINESE-JUVENTUS 1-2

Marcatori: 10' Molina, 83', 90' Ronaldo

Scuffet 5,5 - Un ottimo primo tempo chiamato a sostituire un certo Musso, nella ripresa però non è impeccabile sul penalty di Ronaldo e potrebbe fare qualcosa in più sul colpo di testa del portoghese.

Becao 6 - Buona prestazione quella del brasiliano, sul suo versante la Juventus non si rende praticamente mai pericolosa. Svolge un buon lavoro specie sui palloni alti.

Bonifazi 6,5 - Una grande prestazione da parte del centrale di Gotti, non sbaglia una lettura senza mai concedere spazio agli attaccanti della Juventus. Non soffre nemmeno Morata. (Dal 84' Samir 5 - Non poteva entrare peggio, si perde Ronaldo nell'azione del gol decisivo).

Nuytinck 6,5 - Difesa rodata quella friulana, lo dimostra anche la sicurezza dell'olandese. Si immola in più di un'occasione e non si intimorisce nel confronto contro Dybala. (Dal 90' Ouwejan sv).

Molina 7 - L'ennesima ottima partita dell'argentino, per la seconda volta consecutiva poi trova anche la via del gol dopo quello con il Benevento. Bravo a capirsi con De Paul, in fase difensiva non soffre mai prima con Bernardeschi e poi con Kulusevski.

De Paul 7 - Ormai diventa monotono sciorinare la qualità del capitano dell'Udinese, il pallone con l'argentino è in banca. Si esalta in questi confronti, letteralmente trascinatore dei friulani uniti ad un assist geniale per il gol di Molina. Un voto in meno per quel braccio largo in barriera che alla fine vale il pari della Juventus.

Walace 6 - Ordinato in campo, si apposta davanti alla retroguardia friulana e funge da frangiflutti. Un compito che gli riesce bene, nella fase finale della gara cala di intensità.

Arslan 7 - Da una parte all'altra del campo, è l'uomo ovunque del centrocampo di Luca Gotti. Polmoni e tanta battaglia, si prende anche il giallo ma non smette di sacrificarsi a servizio della squadra. L'Udinese poi cala dalla sua uscita dal campo, non è un caso. (Dal 72' Forestieri 5,5 - Entra bene in partita ma si spegne troppo presto).

Stryger Larsen 5,5 - Solita buona prestazione da parte del laterale danese, dal suo lato deve contrastare il propositivo Cuadrado. Un bel duello tra i due ma commette il fallo evitabile dal quale poi nasce il calcio di rigore del momentaneo pari.

Pereyra 6,5 - Non solo per quanto riguarda la nazionalità, parla la stessa lingua di Rodrigo De Paul. I due argentini si cercano e si trovano in campo, si scambiano posizione e rappresentano il valore aggiunto di questo Udinese.

Okaka 6 - Prestazione di enorme sacrificio per l'attaccante friulano, si ritrova a battagliare sempre spalle alla porta con De Ligt e Bonucci. Tiene alta l'Udinese e si dà tanto da fare.

Luca Gotti 6 - Un Udinese schierata in campo ordinata, mai veramente in difficoltà contro questa Juventus. Scopre il prezioso Molina a destra, si affida alle giocate di De Paul e per grande della partita rimane meritatamente davanti. Gli episodi gli voltano però le spalle nel finale ma la prestazione resta.