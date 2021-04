Le pagelle dell'Udinese - Pereyra guerriero, Bonifazi impeccabile. De Paul si conferma da big

CROTONE-UDINESE 1-2

Marcatori: 41', 74' de Paul (U); 68' Simy (C)

Musso 6 - Spettatore non pagante praticamente per l'intera partita. Battuto solo da un calcio di rigore, non è chiamato quasi mai a intervenire.

Bonifazi 7 - Legge sempre in anticipo la manovra offensiva del Crotone e interviene coi tempi giusti sia quando c'è da scivolare all'indietro che quando c'è da aggredire il portatore di palla.

Nuytinck 6 - Torna titolare e l'Udinese riacquisisce sicurezza dietro. Amministra il possesso nella costruzione dal basso, nessuna sbavatura per lui.

Samir 6,5 - Ounas spesso gioca dal suo lato, ma non lo salta mai. E' intelligente nell'utilizzare la sua dote migliore, la forza fisica, per contenere l'estro degli avanti rossoblù.

Molina 5 - Qualche leggerezza nel primo tempo, ma il peggio gli capita nella ripresa, quando con un tocco di mano regala un penalty al Crotone e riapre la partita. Dal 92' Becao s.v.

De Paul 7,5 - A volte esagera nel cercare la giocata a tutti i costi, ma è dalla sua qualità che passa ogni azione dell'Udinese. Si prende ogni tipo di responsabilità, trascinando l'Udinese alla vittoria con una doppietta da campione: un destro a giro nel primo tempo, controllo, slalom e finalizzazione perfetta nella ripresa. Conferma così, ancora una volta, di essere da big. Il rosso finale non macchia una partita super.

Walace 6 - Gioca semplice e lascia ai più tecnici de Paul e Pereyra il compito di dare imprevedibilità alla manovra. E' l'equilibratore dell'Udinese, svolge bene la sua mansione. Dal 71' Arslan s.v.

Pereyra 7 - E' sua la prima vera palla gol della partita. Svaria su tutto il fronte, corre molto, fa la guerra a centrocampo e regala un assist al bacio a de Paul in occasione del 2-1. Riscatta così l'ultima prestazione opaca.

Stryger Larsen 6 - Incide meno del solito in fase offensiva, ma dietro non rischia nulla. Prestazione sufficiente.

Okaka 5,5 - Mai in partita nel primo tempo, è troppo molle nei contrasti e reclama falli che per l'arbitro non ci sono. Meglio nella seconda frazione di gara.

Nestorovski 6,5 - Schierato a sorpresa, ripaga la fiducia di Gotti con una prova convincente. Mette lo zampino nel primo gol, provando prima a ottenere la gioia personale e poi servendo l'assist a de Paul. Dal 71' Forestieri s.v.

All. Luca Gotti 6,5 - Il doppio centravanti di peso non dà i suoi frutti ed è questo il suo maggior problema: il poco apporto dell'attacco (diciassettesimo del campionato). L'Udinese però si sveglia alla mezzora, quando a salire è in cattedra è de Paul, il suo giocatore migliore. In fase difensiva però è praticamente perfetto: zero spazi al Crotone e Musso inoperoso per un'intera gara.