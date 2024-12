Le pagelle della Juventus - Capolavoro Motta! E' la notte di Vlahovic ma che difesa...

Risultato finale: Juventus-Manchester City 2-0

Di Gregorio 7 - Ruggisce al cospetto di Haaland: a tu per tu col norvegese, aspetta fino alla fine e col braccio respinge via un tentativo di scavetto. Nella ripresa vola su una conclusione dal limite dell'area di Gundogan.

Savona 6 - In campo per necessità, è ancora troppo acerbo per sfidare un calciatore come Doku. Il belga gli va via ogni volta che lo punta ma per sua fortuna, soprattutto nel secondo tempo, succede poche volte.

Gatti 7.5 - Ruvido ed efficace. Con l'applicazione sopperisce a qualche limite tecnico e alla fine se ne esce alla grandissima con una semirovesciata da cui nasce il gol dell'1-0.

Kalulu 6.5 - Al 39esimo si perde Haaland e viene salvato da Di Gregorio. La sua prestazione cresce sensibilmente dopo il gol dell'1-0.

Danilo 7 - La miglior partita di una stagione fin qui complicata. Bernardo Silva è avversario scomodissimo, ma con l'esperienza - tenendo sempre la giusta posizione - limita il portoghese.

Thuram 6 - De Bruyne andrebbe marcato più stretto ma spesso se lo perde. La sua robustezza è comunque importante contro il giropalla del City. Dal 69esimo McKennie 7 - Entra e dopo sei minuti realizza il gol che chiude i giochi. E' un bellissimo gol.

Locatelli 7 - Oggi è il vero insostituibile del centrocampo bianconero: difende con i denti, imposta con lucidità.

Conceicao 6 - Dopo una manciata di minuti subisce un fallo che potrebbe mettere la parola fine sulla sua partita. Il portoghese si rialza, ci prova, e recita il suo copione: non decisivo, ma comunque importante. Dal 69esimo Weah 6.5 - Entra e fornisce a McKennie il pallone del 2-0

Koopmeiners 5.5 - Forse l'unica nota poco lieta. Soprattutto nel primo tempo l'olandese è troppo impreciso in fase di ripartenza, sbaglia anche suggerimenti semplici.

Yildiz 7.5 - Una partita da numero 10 della Juventus, da leader tecnico contro un avversario di livello mondiale. Il miglior calciatore bianconero del primo tempo, poi al 53esimo fa anche meglio e pennella un pallone perfetto per Vlahovic che realizza l'1-0. Dall'84esimo Mbangula s.v.

Vlahovic 7.5 - Haaland alla prima occasione il gol se lo divora. Il serbo invece non perdona e al 53esimo - dopo una prima frazione da spettatore - realizza la rete che sblocca la partita e dà tutt'altro sapore al match. Dall'85esimo Douglas Luiz s.v.

Thiago Motta 8 - Tatticamente impeccabile. Consapevole dei punti di forza e dei limiti della sua squadra, schiera una Juventus che innanzitutto pensa a non concedere spazi. Compatta. Granitica. E poi in contropiede sa come punire.