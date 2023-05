Le pagelle della Juventus - Chiesa sbaglia tutto, Vlahovic non basta. Szczesny miracoloso

Risultato finale: Siviglia-Juventus 2-1 d.t.s.

Szczesny 7,5 - Miracoloso su Ocampos, attento su Acuna. Se la Juventus resta in partita, soprattutto nel primo tempo, è merito suo. Solo una gemma di Suso lo batte, poi porta i bianconeri ai supplementari salvando all'89' su En-Nesyri. Non può nulla sulle reti degli andalusi.

Gatti 6,5 - Va vicino a ripetere il blitz della gara d'andata, ma il suo colpo di testa è centrale. Ringhia su Bryan Gil, poche sbavature in una partita giocata con grande lucidità nonostante il pressing del Siviglia.

Bremer 6 - En-Nesyri è lo spauracchio, lo contiene bene soprattutto nel gioco aereo, concedendogli solo un'occasione

Danilo 6,5 - Capitano e trascinatore della difesa, nei momenti complicati è lui a trovare le uscite giuste. Un po' lento a seguire Lamela, che brucia tutti e segna il 2-1.

Cuadrado 5 - Decisamente meglio in proiezione offensiva. Sbaglia tanto nei minuti iniziali e rischia la frittata allo scadere del primo tempo. Lascia troppo spazio a Bryan Gil, che mette sulla testa di Lamela l'assist del 2-1. Dal 106' Milik s.v..

Fagioli 6 - Con Rabiot prova a portare su la Juve, nonostante la pressione furiosa dei padroni di casa. È suo il primo guizzo, lotta contro i colossi avversari e alla fine ha la peggio. Dal 41' Paredes 5,5 - Poco lucido nelle scelte nei momenti decisivi. Con la superiorità numerica avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità.

Locatelli 6 - Soffre tantissimo la posizione di Oliver Torres e per 35' è un pesce fuor d'acqua. Con l'ingresso di Paredes scala sul centro-sinistra e si fa notare di più. Dall'86' Miretti 5,5 - Prova a dare linfa nel momento più delicato, non sempre è preciso.

Rabiot 6,5 - Solita prestazione di quantità e qualità, a centrocampo sembra essere l'unico in grado di contrastare efficacemente i ritmi imposti dagli andalusi e a poter cambiare passo. Manda in porta Di Maria.

Iling 6 - Molto bloccato, si preoccupa più della fase di contenimento e non si vede praticamente mai a ridosso dell'area del Siviglia. Soffre ma se la cava, nonostante la giovanissima età. Dall'86' Kostic 6 - Il muro bianco respinge una sua pericolosa conclusione. Prova a essere un fattore, il Siviglia si chiude bene.

Di Maria 5 - Da lui ci si attende sempre tanto. Ha una grande occasione nel primo tempo ma cerca un improbabile scavetto. Il controllo di palla è sempre sublime, l'efficacia lascia a desiderare. Tante palle perse, soprattutto a inizio ripresa. Allegri lo cambia e lui non gradisce. Dal 64' Chiesa 5 -. Da una sua palla persa nasce il gol di Suso. Nei supplementari ha l'occasione per riscattarsi ma spreca malamente,

Kean 6 - Un giallo dopo 11 minuti, una partita complicata che quasi riesce a sbloccare, se non fosse per Bono e il palo. Cerca la profondità, fa il suo. Dal 64' Vlahovic 7 - Segna al primo pallone toccato, non gli si poteva chiedere di più.

Massimiliano Allegri 6 - Sogna a lungo l'impresa, soffre ma non si piega. La sua Juve viene punita da errori individuali e dalle giocate dei singoli. Nei 90' tanti rimpianti nonostante la supremazia territoriale (preventivata) dei padroni di casa, i tempi supplementari non sono all'altezza. Chiuderà di nuovo a "zero titoli": nonostante la stagione complicata, non è facile da digerire. A livello di gioco si può fare molto di più.