Ufficiale Palermo, l’ex Rimini Giuseppe Geria nuovo responsabile del settore giovanile

Tramite i propri canali ufficiali il Palermo ha annunciato Giuseppe Geria come nuovo responsabile del settore giovanile. Un’investitura importante per lo stesso Geria, che arriva dopo un biennio al Rimini come direttore generale. In passato aveva invece curato le giovanili di Pescara e per un breve periodo anche della Reggina.

Il Palermo FC comunica di aver affidato a Giuseppe Geria l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile in sostituzione di Francesco Farina, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto.

A Geria il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.