Le pagelle della Juventus - Szczesny è da horror. Dybala invece delizia Udine

Szczesny 3,5 - In un paio di circostanze deve metterci i guantoni, ma nella prima frazione è davvero poco impegnato. Nella seconda sbaglia su Arslan ed è costretto a concedere il rigore. Poi va nel pallone completamente, rischiando di concedere un altro rimbalzo, regalando il 2-2 sul pressing di Okaka, rischiando in uscita. Partita ai limiti dell'horror

Danilo 5,5 - Dalla sua parte lavora Udogie, senza riuscire ad affondare più di tanto. Lui comunque fa buona guardia, almeno finché non vede Deulofeu e commetterebbe rigore, salvato dal Var.

De Ligt 5,5 - Per la sua massa non è semplice entrare in forma sin da subito, anche se ha una discreta mobilità. Qualche errore in fase di disimpegno, ma anche di marcatura.

Bonucci 6,5 - Dirige con tranquillità la retroguardia, senza andare mai in affanno.

Alex Sandro 6 - Si limita a difendere e trovare soluzioni per portare il pallone in avanti. Partita abbastanza semplice nella sua zona, anche se Molina è un avversario interessante.

Cuadrado 7 - Prima entra nell'azione del gol, suggerendo a Bentancur il corridoio per il vantaggio di Dybala. Sul gol diventa un torero che mata Nuytinck con una banderilla.

Bentancur 7 - Corre molto, ma ha anche la lucidità per trovare l'assist dell'1-0. Poi con un bel piattone prova anche il bersaglio grosso, ma il palo gli dice di no (dall'87' Locatelli s.v.).

Ramsey 6 - La sua è una partita più oscura del solito, anche perché gioca in mediana con Bentancur. Qualche volta si spinge in avanti per cercare gloria, ma senza fortuna (dal 60' Chiellini 6 - Con lui la retroguardia passa a tre, non è colpa sua se balla).

Bernardeschi 6 - Non solca la fascia come altre volte, non sbaglia molto perché ha anche pochi palloni giocabili (dal 60' Kulusevski 5,5 - Dovrebbe dare più peso all'attacco, ma lo fa a intermittenza).

Morata 6 - Cerca la giocata in un paio di circostanze: prima allarga troppo il piattone mandando a lato, poi di testa sovrasta Nuytinck ma spedisce sul palo (dal 60' Ronaldo 5,5 - Ha subito un'opportunità su un calcio di punizione calciato bene da Dybala, ma la zuccata non è precisa quanto dovrebbe. Sbaglia tutti i tocchi tranne quello che sarebbe decisivo, al minuto 94: peccato sia in offside di una spalla).

Dybala 7 - Un paio di giocate magistrali, il primo gol è poesia, il lancio per Cuadrado va a pescarlo con grande precisione. Partito alla grande in un anno che sa di rilancio.

Allegri 5,5 - È in vantaggio per 2-0 e non riesce a blindare il risultato, mostrando anche una condizione approssimativa. Potrebbe vincere comunque, ma il cambio della difesa a tre non aiuta la sua Juventus.