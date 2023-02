Le pagelle della Lazio - Luis Alberto zittisce le critiche. Immobile sbaglia, niente regalo per SMS

vedi letture

Lazio-Sampdoria 1-0 (80' Luis Alberto)

Provedel 6 - Nel primo tempo deve solo guardare, nel secondo Gabbiadini lo costringe a sporcarsi i guantoni. E lui risponde presente.

Lazzari 6 - Torna titolare dopo la panchina con la Salernitana e sfreccia come un treno sulla fascia destra creando non pochi grattacapi alla difesa avversaria (Dall'85' Hysaj s.v.).

Casale 6,5 - L'ex Verona è ormai il perno della difesa biancoceleste, tanto in campionato quanto in Europa. Solita prestazione di grande solidità in mezzo all'area.

Patric 6,5 - Sarri lo rilancia dopo l'ingenuo rosso col Cluj, anche perché Romagnoli non è ancora al meglio. La sua prestazione è stavolta è ampiamente sufficiente, perché lo spagnolo imposta dal basso e non sbaglia in fase di chiusura.

Marusic 6,5 - Neanche il recente arrivo di Luca Pellegrini ha messo in discussione la sua titolarità sulla fascia sinistra. La risposta, anche stasera, è una gara di grande sacrificio con diversi cross messi in area e anche un salvataggio provvidenziale su Cuisance alla mezz'ora (che vale mezzo voto in più). Non chiedetegli però anche di segnare...

Milinkovic-Savic 5,5 - È reduce da una brutta gastroenterite e non gli si può chiedere di conseguenza di essere brillante. Nella ripresa confeziona un pacco che Marusic non riesce però a scartare. Peccato, il +1 sarebbe stato un buon (auto)regalo per il suo compleanno (Dall'85' Basic s.v.).

Cataldi 5,5 - Il playmaker della Lazio questa sera non fa girare la squadra con la stessa fluidità di sempre. In mezzo al campo manca un po' di ritmo e dopo quasi un'ora Sarri decide quindi di gettare nella mischia Vecino (Dal 57' Vecino 6 - Lo si rivede nell'inedita posizione di costruttore di gioco, con tanto dinamismo e anche qualche incursione nella metà campo avversaria).

Luis Alberto 7 - Il Mago non riesce a estrarre il coniglio dal cilindro nel primo tempo, ma lo fa eccome nel secondo quando toglie le ragnatele dall'incrocio con una straordinaria conclusione a girare da fuori area. La giocata giusta al momento giusto, che vale 3 punti, il quarto posto in classifica e tante critiche messe (ancora una volta) a tacere.

Felipe Anderson 6,5 - Il talento brasiliano propizia l'occasione più nitida della Lazio nel primo tempo, mentre nella ripresa impegna Audero con un gran sinistro da fuori e si rivela una spina nel fianco costante per la retroguardia blucerchiata.

Immobile 5 - Fallisce un'occasione clamorosa dopo 20 minuti, soffre la fisicità di Nuytinck in marcatura e a fine primo tempo spara alto a porta sguarnita. Stesso copione nella ripresa, quando spreca ancora una volta a tu per tu con Audero. Serata no.

Pedro 6,5 - Stringe i denti per sostituire Zaccagni, fermato dall'influenza, ma è comunque il più pericoloso della Lazio nel primo tempo. Spazia su tutto il fronte offensivo e colpisce un palo da posizione defilata. Esce stremato dopo quasi un'ora di gioco (Dal 57' Zaccagni 6 - Anche lui non è al meglio e in campo si vede. Entra benino, creando qualche pericolo in area, pur senza essere decisivo).

Maurizio Sarri 6,5 - Vince una partita molto complicata grazie alla giocata da campione di un singolo. E questo campione (Luis Alberto) proprio mister Sarri è stato bravo a rimotivarlo e ritrovarlo nella sua versione migliore. Un autentico capolavoro, che premia la prestazione di una Lazio magari non brillante ma comunque padrona assoluta del campo.