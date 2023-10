Le pagelle della Lazio - Provvidenza Pedro. Con Guendouzi per Luis Alberto ha ragione Sarri

Risultato finale: Celtic - Lazio 1-2

Provedel 5,5 - Costretto a raccogliere il pallone dalla rete al primo tiro, non è esente da colpe su Furuhashi. Più attento sui tentativi seguenti, maluccio però anche sul 2-1 annullato.

Lazzari 6 - Confermato sulla corsia di destra, non esagera con gli affondi anche perché il Celtic preme e lo costringe pure a guardarsi le spalle. Esce dal campo con un sei in pagella. Dall'84' Marusic sv.

Patric 6 - Fa riposare Casale, è quello con meno minuti disputati tra i quattro della linea arretrata, non ci se ne accorge. Sicuro, limita al minimo sindacale gli errori commessi.

Romagnoli 5,5 - Si scorda di stringere su Furuhashi all'11', spalanca all'avversario la via verso la porta. Qualche errore sparso di troppo, meglio nella ripresa. Un bel salvataggio.

Hysaj 5,5 - Totalmente sorpreso nel posizionamento quando il Celtic sfonda sulla fascia e va ad imbucare il vantaggio, prova anche qualche sortita in avanti ma senza trovare davvero fortuna.

Kamada 5,5 - Per più di un'ora sembra in confusione: forse poco ispirato dal dover giocare a destra, colleziona errori in serie. Un po' meglio quando esce Luis Alberto e va a sinistra.

Vecino 6,5 - Uomo dei gol pesanti, ne mette a referto un altro. Il colpo di testa sporco, che passa la linea quel tanto che basta, evita di finire sotto il primo tempo. Un lampo, isolato, ma tangibile.

Luis Alberto 6 - È la quintessenza di questa Lazio, ogni partita che passa è sempre più chiaro a tutti. Pure al Celtic Park, pur all'interno di una sfida in cui si prende qualche pausa, un'altra riprova. Dal 68' Guendouzi 6,5 - Molti tifosi della Lazio avranno strabuzzato gli occhi vedendo uscire il Mago, ma alla fine ha avuto ragione Sarri: dal francese arriva l'assist vincente per Pedro.

Felipe Anderson 5 - Sta vivendo un avvio di stagione da dimenticare, l'esempio più pratico e immediato prendibile dal Celtic Park a inizio ripresa: davanti ad Hart, ciabatta un tiro semplice. Dal 68' Isaksen 6 - Non c'è granché da segnalare fino all'ultima azione, quando porta palla centralmente e scarica poi per Guendouzi, che servirà sulla testa di Pedro.

Immobile 5,5 - Tanti inseguimenti, diversi di questi a vuoto, in una notte di solitudine e sofferenza generalizzata. Un solo e vero acuto, la palla che però Felipe Anderson non sfrutta. Dal 72' Castellanos 6 - Sembra avere il vizietto della rovesciata, questa volta però non lo porta vicino al gol ma a vedersi sventolato in faccia un giallo. Il temperamento c'è.

Zaccagni 5,5 - Lo si può notare in un paio di circostanze accelerare sulla fascia sinistra, sfruttando la rapidità e la potenza nelle sue gambe. Saranno però situazioni isolate in una serata così così. Dall'84' Pedro 7 - L'uomo della provvidenza, fa tirare un sospiro di sollievo mica male a Sarri. "Pedro e altri dieci", era il pensiero del tecnico quando doveva fare la formazione al Chelsea. Ora parte fuori ma incide comunque.

Maurizio Sarri 6,5 - Partita complicatissima da giudicare: la Lazio comincia molto male e se la vede brutta, andando sotto e rischiando pure di prendere il secondo. Poi però c'è il solito Vecino e un secondo tempo in cui, tra le altre cose, decide di privarsi di Luis Alberto. Folle? No, perché Guendouzi (che ne ha preso il posto) fa assist per Pedro.