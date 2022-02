Le pagelle della Lazio - Zaccagni è in forma smagliante. Luiz Felipe sorpreso due volte

vedi letture

Risultato finale: Porto-Lazio 2-1

Strakosha 6 - Non può nulla sulle girate di Toni Martinez. Nel primo tempo è praticamente inoperoso, nella ripresa tiene a galla i suoi negando la tripletta al bomber spagnolo.

Marusic 6 - Un paio di diagonali importanti, Pepé è un cliente difficile ma riesce a contenerlo senza troppi problemi. Prova a sganciarsi in avanti ma spesso i compagni lo ignorano.

Luiz Felipe 5 - Prima salva quasi sulla linea, poi rovina tutto dimenticandosi due volte Toni Martinez, che sfrutta le sue indecisioni e ribalta il punteggio a cavallo dei due tempi.

Patric 5,5 - Lo spagnolo tiene bene in marcatura ma sembra posizionato male in occasione della rete del 2-1. Per il resto non commette grosse sbavature.

Radu 5,5 - Torna nel suo ruolo naturale ma non è determinato nelle chiusure. I due gol arrivano entrambi con cross dalla sua corsia di competenza. Non si spinge mai in avanti. Dal 72' Hysaj 6 - Entra in un momento delicato e riesce a contenere bene i dirimpettai.

Milinkovic-Savic 6 - Gestione del pallone non sempre impeccabile, sfiora il raddoppio poco prima del pareggio firmato da Martinez. A volte è l'unico riferimento in area di rigore.

Leiva 6 - Lotta contro tutti a centrocampo, non tira mai indietro la gamba e detta i tempi con la solita personalità. In difficoltà nella prima parte della ripresa, quando i giocatori del Porto alzano vistosamente i ritmi. Dal 68' Cataldi 6 - Non riesce a dare fluidità alla manovra, ma il suo lavoro è prezioso per arginare i centrocampisti del Porto in un momento complicato.

Luis Alberto 6,5 - Sempre dentro la partita, dà qualità alla manovra. È suo l'assist per Zaccagni, inventa e gestisce il possesso con la solita maestria. Anche lui in grande crescita, anche se cala un po' nella ripresa. Dall'84' Basic s.v..

Anderson 5,5 - L'ex della partita non riesce a trovare quasi mai il guizzo. Si fa notare più per il lavoro difensivo che per le giocate a ridosso dell'area avversaria. Dall'84' Cabral s.v..

Pedro 6,5 - Quello del centravanti non è proprio il suo mestiere ma i suoi strappi sono importanti per far salire la squadra. Gli avversari fanno fatica a tenerlo e rimediano spesso l'ammonizione.

Zaccagni 7 - Conferma l'ottimo momento e sigla un gol d'autore, davvero di pregevole fattura. Salta l'uomo con facilità, i pericoli maggiori per la difesa del Porto arrivano sempre da sue iniziative. Dall'84' Raul Moro s.v..

Maurizio Sarri 6 - Senza Lazzari, Immobile e Acerbi la sua Lazio tiene testa a una squadra più esperta e competitiva a certi livelli. Zaccagni lo illude, Toni Martinez lo costringe agli straordinari in vista della sfida di ritorno. Tante buone indicazioni, anche se manca il sostituto di Immobile.