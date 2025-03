Le pagelle della Roma - Dovbyk rapace, Pellegrini non sfrutta la chance da titolare

Risultato finale: Lecce-Roma 0-1

Svilar 6 - In un primo tempo abbastanza tranquillo, ha il merito di tenere il punteggio sullo 0-0 rispondendo alla grande ad una pericolosa conclusione di Gallo. Poco impegnato nel resto della gara.

Mancini 6 - Qualche sofferenza nella sua zona di competenza, più nel primo che nel secondo tempo, ma anche interventi positivi per la squadra e alcune sortite offensive. Segna nella ripresa, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Hummels 6,5 - Ha da confrontarsi con un avversario temibile come Krstovic, a cui concede poco o nulla. Prova imperiosa a centro area per l'ex Dortmund.

Ndicka 6 - Puntuale nelle chiusure, nella prima frazione di gioco è certamente uno dei migliori nell'undici di Ranieri. Meno in evidenza dopo l'intervallo, ma la sua gara rimane sufficiente.

Saelemaekers 5,5 - L'ex Milan e Bologna fatica ad incidere sulla destra, sia sul piano della spinta che nel momento in cui deve contenere le avanzate di un Gallo che mostra buona intraprendenza. Dall'84' Pisilli sv.

Cristante 6 - Rispetto a Koné staziona maggiormente nel cuore della mediana, mettendo in mostra una buona solidità per 90 minuti.

Koné 5,5 - Tanta imprecisione da parte del francese, nella gestione di qualche pallone a centrocampo ma anche nel momento in cui accompagna l'azione d'attacco e ha la chance di segnare.

Angelino 5,5 - Inizio di gara decisamente da dimenticare, fallendo il gol del vantaggio a porta sguarnita. Si riscatta in parte salvando sulla linea una palla che stava finendo in porta, dopo una respinta di Svilar su tiro di Gallo. Non è nel complesso in una delle sue migliori serate.

Soulé 5,5 - Deve contribuire a colmare il vuoto lasciato da Dybala. Compito non facile, ma che questa sera svolge peggio rispetto ad altre occasioni. Poche giocate in linea con i suoi standard. Dal 72' Shomurodov 6 - Ha un'occasione nel finale, ma Falcone gli nega la gioia dello 0-2 con cui avrebbe chiuso definitivamente i giochi.

Pellegrini 5 - Ranieri gli concede una chance dal primo minuto, piazzandolo sulla trequarti insieme a Soulé. Prestazione opaca per il capitano romanista, che non si accende praticamente mai negli ultimi metri. Dal 72' Baldanzi 6 - Buon impatto sulla gara. Dà nuova vitalità all'attacco della Roma in vista del finale.

Dovbyk 7 - Serata difficile per il centravanti ucraino, limitato in molte occasioni da un Gaspar in versione muraglia. E' proprio in partite come questa che si vedono i centravanti di razza: a 10' dalle fine, infatti, sfrutta l'unico pallone buono della ripresa e con un sinistro sul palo di Falcone firma la rete da 3 punti. Dall'84' El Shaarawy sv.

Claudio Ranieri 6,5 - Vittoria importantissima, a maggior ragione dopo i risultati positivi di Bologna e Juventus. In una gara che si stava facendo scorbutica, la sua Roma ha il merito comunque di conquistare i 3 punti. Premiata la sua decisione di lasciare in campo Dovbyk nel momento in cui butta dentro la sua alternativa ovvero Shomurodov.