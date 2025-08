Roma, i colpi non sono finiti qui: altri tre innesti per puntare al ritorno in Champions

Il cantiere giallorosso è ancora in piena attività: il laboratorio Roma è stato aperto da meno di un mese, ma il campionato si avvicina e Gian Piero Gasperini sa che bisognerà partire subito forte. Gli innesti stanno arrivando con ordine – l’ultimo è Ghilardi – ma il tecnico pretende almeno altri tre rinforzi per sentirsi pronto alla corsa verso l’obiettivo dichiarato: il ritorno in Champions League.

Il direttore sportivo Ricky Massara, presente ieri a Lens per l’amichevole vinta 2-0, è rientrato a Roma per accelerare le operazioni. Le priorità sono chiare: serve un attaccante di sinistra che possa agire da sottopunta. Il nome più gradito resta quello di Claudio Echeverri, che preferirebbe la Roma al Girona. I giallorossi, però, vogliono inserire un diritto di riscatto, a differenza del club spagnolo, che sarebbe disposto ad accogliere l'argentino in prestito secco.

Occhi puntati anche su Julio Enciso del Brighton, in scadenza di contratto e valutato 20 milioni. Ma non finisce qui: Gasperini chiede anche un centrocampista dinamico, un nome alla Richard Rios e un difensore in grado di guidare la linea, considerando i dubbi su Kumbulla. Per quest'ultimo il nome maggiormente monitorato è quello di Creswell del Tolosa, un giocatore che Massara conosce bene. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.