Le pagelle della Roma - Mou coraggioso, Dybala e Lukaku lo ripagano. Azmoun da artista

Risultato finale: Roma - Cremonese 2-1

Svilar 6 - Non ha modo neanche di sporcare i guantoni prima di raccogliere dalla rete, senza colpe, il tiro di Tsadjout al 37'. Sicuro sul resto.

Celik 6 - Il meno peggio nella difesa romanista per tutto il primo tempo, l'unico in cui rimane in campo. Esce senza apparenti demeriti.

Dal 46' Zalewski 6 - Comincia la ripresa a sinistra: qualche sgassata, senza lasciare il segno. Conclude il match sulla destra.

Cristante 5,5 - Non perfetto da perno centrale della linea a tre, si veda il gol di Tsadjout, ma neanche a quattro. Gli errori non peseranno.

Llorente 5 - Tre minuti terrificanti tra 34' e 37': prima rischia il rosso travolgendo Zanimacchia, poi si fa beffare da Tsadjout sullo 0-1.

Dal 46' Kristensen 6 - Buttato dentro da centrale, lui che è esterno deve adattarsi. La minor intensità offensiva della Cremo lo aiuta.

Karsdorp 6 - Parte da quinto di centrocampo, conclude la sua partita (anzitempo) da terzino destro. Nessun grande spunto, ma neanche errori.

Dal 74' Spinazzola 6,5 - Ingresso breve quanto prezioso: è lui che mette la freccia a sinistra, costringendo Sernicola a stenderlo. Rigore e 2-1.

Bove 6 - Si capisce subito perché è tra i preferiti di Mourinho: anche in una serata non perfetta, corre e lotta per tre prima di arrendersi.

Dal 67' Azmoun 7 - Determinante il suo contributo in un momento che si stava dipingendo da incubo giallorosso. Il tocco per Lukaku è arte dell'assist.

Paredes 6 - Giri bassi per gran parte del primo tempo, nella ripresa azzecca un paio di bei lanci. Serve di più, ma qualcosa si è visto.

Pellegrini 6 - Primo a impegnare Jungdal, spara sulla traversa il possibile pareggio. Manca in qualche tocco, però la sua prova è sufficiente.

El Shaarawy 6 - Sonnacchioso in avvio, dopo l'intervallo è più vivace e colpisce il palo. Spina nel fianco, nel finale però si mangia il terzo.

Belotti 5 - Primo della partita a tentare un tiro, sembra un buon biglietto di presentazione. Sbaglia però un gol e mezzo prima di lasciare il campo.

Dal 46' Dybala 6,5 - Ci mette un po' ad entrare nel cuore del gioco, risulta però decisivo nella freddezza della trasformazione dagli undici metri.

Lukaku 6,5 - Un'ora abbondante in cui fatica a divincolarsi dalle maglie difensive cremonesi, è lui però a restituire speranza col gol del pari.

Jose Mourinho 6,5 - La Roma aggredisce in avvio ma non segna, prendendo anzi lo svantaggio e chiudendo il primo tempo tra qualche fischio. Lui fa tre cambi all'intervallo e rivoluziona la squadra, togliendo tutti i difensori centrali di ruolo, continuando via via a inserire attaccanti. La mossa coraggiosa lo ripaga e lo porta ai quarti di Coppa Italia.