Le pagelle della Salernitana - Liverani già in confusione, Boateng dura 25 minuti

Risultato finale: Inter-Salernitana 4-0

Ochoa 6 - Non irreprensibile in occasione della terza rete dell'Inter, quando si fa scappare il pallone da mano e favorisce la deviazione vincente di Dumfries. Tuttavia il risultato sarebbe stato decisamente più rotondo se non avesse fatto almeno tre interventi strepitosi, su tutti quello su Barella al 5'.

Pasalidis 5 - Non è al top ma stringe i denti, l'emergenza difensiva costringe l'allenatore a chiedergli un sacrificio. E' il meno peggio della retroguardia, decisivo un salvataggio su Barella nella ripresa.

Boateng 4,5 - Quando hai una difesa che prende mediamente 2 gol a partita (quasi 200 dal ritorno in A), non si può andare sul grande nome fermo da tempo. Già con l'Empoli sembrava in affanno. Totalmente fuori posizione sulla rete di Thuram, si addormenta su Lautaro che ringrazia e fa 2-0. Esce per infortunio. Dal 25' Maggiore 4 - Fa fatica nel suo ruolo, figuriamoci se viene impiegato al centro della difesa contro gli attaccanti dell'Inter. Ennesima partita pessima da quando gioca a Salerno.

Pellegrino 4 - Già contro l'Empoli aveva denotato tanti limiti, del resto quest'anno aveva giocato una sola partita. Sempre fuori posizione, sempre in affanno, sempre saltato dal diretto avversario. Acerbo.

Sambia 4 - Non spinge, non crossa, non difende. L'Inter dalle sue parti fa tutto quello che vuole.

Zanoli 4 - E' vero che gioca in una posizione non congeniale alle sue caratteristiche, ma in questo mese con la maglia granata è stato un disastro. Letture sempre tardive anche di azioni scolastiche. Pesce fuor d'acqua. Dall'82' Kastanos sv.

Coulibaly 4 - Quest'anno non si è mai visto il Lassana che Salerno ha imparato a conoscere ed apprezzare. Quello che pochi mesi fa valeva quasi 10 milioni di euro. Fuori forma, sempre in ritardo. Dal 70' Legowski 4,5 - Non ha toccato un pallone.

Basic 4 - Prova a mettere un po' d'ordine, ma la squadra è bassa e predica nel deserto. Liverani insiste con una mediana a due e li espone a brutte figure. Alla lunga sparisce dal campo anche lui.

Candreva 4,5 - Suo l'unico tentativo verso la porta avversaria: definirlo tiro sarebbe eccessivo, visto che il pallone termina a lato di due metri. Sognava una serata da ex diversa, esce tra i fischi.

Dia 4 - Sempre più un corpo estraneo, da una palla persa banalmente nasce la ripartenza del definitivo 3-0. Questo Dia è da panchina. Dal 70' Weismann 4,5 - Spettatore non pagante.

Tchaouna 4 - E' vero che corre tanto, ma non gli riesce un solo dribbling. Ha due chance per crossare al centro, regala il pallone ai tifosi della curva. E' uno dei tanti acquisti estivi che non ha affatto inciso. Dall'82' Simy sv.

Fabio Liverani 4 - Appena tre giorni e mezzo per preparare la partita, ma sbaglia tutto quello che poteva sbagliare. Presentarsi col centrocampo a due contro l'Inter è un suicido tattico, così come rinunciare alla qualità di Kastanos (che chiude quinto a sinistra) e alla fame di Weismann. Nessuna scossa dopo il cambio tecnico, il problema non era il suo predecessore. Disastroso