Le pagelle dello Stoccarda - Leweling impressionante, Touré la risolve. Nubel turista per caso

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Stoccarda 0-1

Nubel sv - Il Bayern lo tiene d'occhio per la successione di Neuer, la serata torinese la passa perlopiù da turista: la Juventus non gli dà modo di mettersi in mostra.

Vagnoman 7 - Feroce nella marcatura applicata su Yildiz per non farlo accelerare, se lo mangia in un recupero provvidenziale. Aggressivo dietro, potente quando parte in progressione.

Rouault 6,5 - Tiene a dovere la posizione, qualche difficoltà in più nel difendere in campo aperto ma con le buone o con le cattive non si fa mai superare nell'uno contro uno.

Chabot 7 - Buttafuori dell'area di rigore, scaraventa lontano Vlahovic a suon di spintoni e spallate. In costruzione si prende qualche rischio, gli va bene.

Mittelstadt 6,5 - Regista occulto dei tedeschi, ispira con piede da trequartista più che da terzino: sembra che abbia il radar. Conceicao non lo fa ammattire, Weah un po' di più. Dal 90'+6 Chase sv

Karazor 6,5 - Capitano di sostanza, messo lì appositamente per soffocare il palleggio di Motta: oscura la regia di Fagioli, lasciando da parte le buone maniere.

Stiller 7 - In mezzo ai centrali per impostare dal basso, maneggia il possesso con cura maniacale: smista una quantità enorme di palloni, raffinato quello recapitato sulla testa di Undav.

Millot 6,5 - Piedi buoni, visione di gioco e rapidità di pensiero, così mette Demirovic davanti al portiere. Impegna Perin, che poi lo ipnotizza dal dischetto. Errore riscattato subito con l'assist per Touré.

Undav 6 - Gioca in appoggio a Demirovic, arriva al tiro con facilità però la mira non è delle migliori. La sblocca con l'aiutino, smascherato dal VAR. Dal 74' Rieder 6,5 - Rinfresca la trequarti, incrementa la qualità del fraseggio.

Leweling 7,5 - Non è solo fisico ma anche ottima tecnica e propensione al dialogo: scambia spesso la posizione con Undav, per confondere idee alla difesa juventina. Prestazione top, impressiona per come sta in campo.

Demirovic 6 - Movimenti semplici eppure difficili da decodificare, arretra ogni volta per aprire spazi. Perin e il palo gli negano il gol, poi rischia il secondo giallo. Dal 62' Touré 7 - Entra e la risolve, mandando al tappeto la Signora. Evidentemente a Bergamo ci avevano visto giusto.

Sebastian Hoeness 7,5 - Qualcuno gli ha dato del raccomandato, ma lo Stoccarda gioca davvero bene a calcio e tiene la Juve in ostaggio. Mai visti i bianconeri così in difficoltà in questa stagione come nel primo tempo, dopo cala un po' l'intensità ma riesce comunque a portarla a casa con pieno merito.