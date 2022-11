Le pagelle di Gosens: a Monaco occasione colta a metà. A Lautaro una palla preziosa

Rimane in equilibrio sulla sufficienza la prestazione di Robin Gosens contro il Bayern Monaco. L'ex Atalanta oscilla fra il 6 di TMW che scrive "alti e bassi. Il treno delle occasioni lo prende in carrozza supereconomy", del Corriere dello Sport "in difficoltà quando viene puntato" e di Tuttosport che spiega: "Serve a Lautaro una palla preziosa che l'argentino spreca e limita bene sia Coman che Mazraoui". Prestazione negativa, invece, per La Gazzetta dello Sport: "Falloso oltre i limiti del consentito, spesso in sofferenza: non una buona figura a casa sua".

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5