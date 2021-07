Le ultime di formazione su Italia-Spagna: Chiesa nel tridente. Dani Olmo dal 1' per Sarabia

Si va verso una conferma delle formazioni annunciate alla vigilia per la gara di questa sera tra Italia e Spagna, fischio d'inizio alle 21 a Wembley. A Londra, per la semifinale di Euro 2020, Roberto Mancini dovrebbe riproporre così la coppia Bonucci-Chiellini in difesa con Di Lorenzo sulla destra ed Emerson sulla sinistra per sostituire l'infortunato Spinazzola. In mezzo, nessun cambiamento atteso: Jorginho in regia, ai suoi fianchi Barella e Verratti. L'unico ballottagio che resta aperto è tra Chiesa e Berardi ma lo juventino resta favorito. Poi Immobile e Insigne a completare il tridente.

Luis Enrique confermerà l'undici anti Ucraina, eccezion fatta per l'infortunato Sarabia che sarà sostituito da Dani Olmo. Unai Simon tra i pali, in difesa Azpilicueta come terzino destro e Jordi Alba sulla mancina. In mezzo ancora Laporte e Pau Torres mentre a centrocampo dovrebbero restar fuori sia Llorente che Thiago Alcantara: dentro Koke e Pedri ai fianchi di Sergio Busquets. Detto di Dani Olmo, a completare il tridente dovrebbero così essere Morata e il giovane Ferran Torres.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.