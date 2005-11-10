TMW Leao parla della possibile cessione, il Milan cerca acquirenti. Il punto sul futuro del portoghese

Il 10 del Milan apre all'addio, col club rossonero che parte da una valutazione di 60 milioni per il suo cartellino

Ha parlato in modo abbastanza chiaro del suo futuro, Rafael Leao. Un non segreto, visto che già dalla fine della scorsa stagione si era capito che le strade del Milan e del numero 10 si sarebbero potute separare. "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza", ha ammesso in queste ore il portoghese.

Attesa per le mosse delle big europee

Una situazione ancora in totale divenire e la sensazione è che tutto possa essere rimandato alle prossime settimane di agosto, quando il giocatore avrà comunque fatto rientro a Milanello e magari le big di Premier League si saranno mosse concretamente. Perché non è un segreto che il gradimento di Leao vada verso l'Inghilterra più che alle altre destinazioni. Con sullo sfondo magari l'ipotesi Barcellona, anche se le difficoltà economiche in questo senso non mancherebbero.

Per ora sondaggi solo dalla Turchia

"Il Milan mi ha aiutato tanto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e, se succederà, studierò le opzioni", ha proseguito Leao, confermando la propria presenza nel ritiro rossonero a partire dal 29 luglio. Da quel giorno qualcosa potrebbe iniziare a muoversi con maggiore velocità, col Milan che al momento resta fermo sulla richiesta di 60 milioni di euro per il suo cartellino. I sondaggi più forti al momento sono arrivati dalla Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce che hanno mostrato interesse. Fredda per il momento la risposta del giocatore che, come detto, aspetterà eventuali proposte dai top club europei prima di prendere in considerazione la prospettiva di giocare in Super Lig.