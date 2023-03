Lecce, Baroni: "Non mi lamento dell'arbitraggio, ma coi miei. Non possiamo subire questi gol"

Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta interna contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione. E' la partita in cui il Torino ha tirato meno verso la porta. Anche oggi ci penalizzano degli episodi, degli errori che non dobbiamo commettere e che ci fanno buttare al vento la prestazione. Siamo entrati 49 volte in area di rigore. La nostra prova è stata molto buona e l'ho detto anche ai ragazzi, aggiungendo che non possiamo permetterci di subire questi gol. Ci lavoreremo. Non mi lamento dell'arbitraggio, ma dei miei calciatori e dovevamo gestire meglio quella palla inattiva. L'aspetto prestativo è stato molto convincente, anche per com'è ripartita la squadra dopo essere andata sotto di due reti. La squadra è rimasta in partita, ha sviluppato azioni, là davanti però ci manca un po' di concretezza ed è strutturale, lo sapevamo".

A fine partita ha portato i giocatori sotto la Curva.

"A noi dispiace perdere nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Come ci piace andare a prendere gli applausi dopo un risultato importante, nella stessa misura bisogna ringraziare il pubblico dopo un risultato negativo. E' qui, in questo stadio, che costruiamo il nostro percorso, per cui era importante salutare".

Da dove ricomincia il suo lavoro?

"Ultimamente prendiamo gol senza subire molto, non deve accadere. Anche se non abbiamo una grandissima struttura sapevamo dove potevano attaccarci, sapevamo che potevano muoverla.