Lecce, Di Francesco: "Attenzione ai duelli in mezzo al campo"

Prima della gara tra Cremonese e Lecce, Eusebio Di Francesco ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ho fatto una scelta in relazione a quello che ho visto in settimana e all'avversario. I giocatori che partono in panchina sono addirittura più importanti di quelli che partono titolari. I duelli fanno tantissimo nel calcio attuale: chi ne vince di più, di solito ha la meglio".

Contro ci sarà Nicola, lo conosce bene.

"Puoi capire le caratteristiche e il pensiero di un tecnico. Quando cambi squadra hai però interpreti e stili di gioco differenti. Lui ha cambiato tanto, come me: non siamo rimasti quelli del Sassuolo e del Livorno con cui abbiamo vinto la B"