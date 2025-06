Ufficiale Lecce, dopo Giampaolo esonerato anche Scurto: è addio con il tecnico della Primavera

C'è aria di cambiamento in quel di Lecce. Nel giorno dell'esonero di Marco Giampaolo, pochi minuti dopo, è stato esonerato anche Giuseppe Scurto, allenatore della Primavera dei salentini. Il tecnico ha concluso la sua avventura in Puglia dopo una sola stagione, visto che era in carica dall'1 luglio 2024. Il 41enne ha diretto la squadra per 43 partite, raccogliendo la media di 1,44 punti a partita. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Giuseppe Scurto, in quest'ultimo campionato alla guida della formazione Primavera 1. A mister Scurto il ringraziamento per l’impegno, la serietà e la passione dimostrata, e l’augurio di proseguire al meglio il proprio percorso professionale".

Scurto da giocatore ha vestito le maglie di Roma, ChievoVerona, Treviso, Triestina e Juve Stabia. Da allenatore invece ha guidato il Palermo Under 17, il Palermo Under 19, il Trapani Under 19, la SPAL Under 19, la Roma Under 18, il Torino Under 19 e appunto la Primavera del Lecce. In bacheca ha una Supercoppa Primavera 2, conquistata con la Primavera del Palermo nella stagione 2017-2018.

Intanto per la prima squadra sono stati intensificati i contatti con Eusebio Di Francesco, reduce dalla stagione con il Venezia.