Lecce, Fatah con fiducia: "Se continuo a segnare sarà difficile tenermi in panchina..."

Amar Fatah, nuovo arrivo in casa Lecce e oggi in gol contro il Bologna, parla così ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Oggi la prima da titolare, tante emozioni, ho lavorato dura e mi sono guadagnato questa chanche. La Serie A mi si addice, segnare è stato molto emozionante e in gare come queste, molto aperte, l'uno contro uno è più facile. Ho tanta fiducia per il mio futuro e se continuo a segnare sarà difficile tenere in panchina..."