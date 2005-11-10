Lecce, Fatah con fiducia: "Se continuo a segnare sarà difficile tenermi in panchina..."
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 21:52Serie A
autore Simone Lorini
11.10.2026 21:52Serie A
TUTTOmercatoWEB
Amar Fatah, nuovo arrivo in casa Lecce e oggi in gol contro il Bologna, parla così ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Oggi la prima da titolare, tante emozioni, ho lavorato dura e mi sono guadagnato questa chanche. La Serie A mi si addice, segnare è stato molto emozionante e in gare come queste, molto aperte, l'uno contro uno è più facile. Ho tanta fiducia per il mio futuro e se continuo a segnare sarà difficile tenere in panchina..."
Altre notizie Serie A
Oggi
22:30 Serie A
Lazio, Gattuso esalta Mandas: "Ho fatto di tutto per farlo rimanere, vedi scelta su Provedel"
22:27 Serie A
Si è sbloccato Kolo Muani, la Juventus riprende il Cagliari: 1-1 a dieci dal novantesimo
22:01 Serie ATMW
TMWStop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio