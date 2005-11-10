Lecce, Fatah: "Sicuro che i gol arriveranno, stiamo lavorando sull'ultimo passaggio"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:53Serie A
autore Paolo Lora Lamia
21.11.2026 14:53Serie A
Parla uno dei componenti del tridente d'attacco giallorosso, in campo dal 1' contro la Lazio: "Stiamo comunicando di più tra di noi".
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L'esterno offensivo del Lecce Amar Fatah ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Lazio valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Il Lecce latita negli ultimi metri.
"Sono sicuro che i gol arriveranno, stiamo comunicando di più tra di noi e stiamo lavorando sull'ultimo passaggio".
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