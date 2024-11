Ufficiale Lecce, Helgason inserito in lista over 22 dopo l'infortunio di Banda: il comunicato

Cambio in lista per il Lecce, che ha comunicato l'inserimento nella over 22 di Thorir Helgason. Questo il comunicato: "L'U.S. Lecce comunica che è stato inserito nella lista "over 22" depositata in Lega il giocatore Thorir Helgason. Con tale inserimento è stato raggiunto il numero massimo di calciatori consentiti per la categoria "over 22"".

Helgason è stato inserito al posto di Lameck Banda, che si è infortunato nei giorni scorsi, come aveva annunciato anche il direttore sportivo dei salentini Trinchera: "Faremo una riunione tecnica in considerazione del fatto che il regolamento ci consente di sostituire un giocatore infortunato. Il ragazzo ha i requisiti per poter essere reinserito in lista vista l'assenza di Banda".