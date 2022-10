Lecce, Mencucci: "Sono fiorentino di nascita. Oggi vivo un grande contrasto di sentimenti"

Sandro Mencucci, ex ad della Fiorentina oggi nella dirigenza del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del 'Via del Mare' attraverso le colonne di FirenzeViola.it: "Qua faccio il mio lavoro da commercialista, gestisco i conti. Qui bisogna fare con il nostro, mentre alla Fiorentina ero abituato male, i Della Valle sopperivano alle mancanze. Sono sempre in contatto con i Della Valle. Per noi oggi è una partita particolare, io sono fiorentino di nascita, però oggi lavoro per il Lecce e noi vogliamo rimanere in Serie A. Oggi c'è un grande contrasto di sentimenti: vorrei che la Fiorentina vincesse tutte le partite tranne due. Conference? E' importante esserci ed è altrettanto importante abituarsi a questo tipo di trasferte europee. Disputare questo tipo di competizione può anche esaltare le prestazioni del campionato. Ancora per la Fiorentina c'è una fase di assestamento. Gli investimenti sono stati fatti, capisco che ancora c'è qualcosa da rodare. Al momento non è possibile avere due punti in più del Lecce".