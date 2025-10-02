Lecce, l'ad Mencucci: "Non fare un punto col Bologna era un delitto. Fiducia per Parma"

Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce, è stato intervistato da TeleRama per affrontare vari argomenti legati al presente e al futuro del club salentino in maglia giallorossa. Ripartendo dall'ultima partita di campionato, pareggiata 2-2 all'ultimo respiro con il Bologna: "Sarebbe stato un delitto non portare a casa almeno un punto, avremmo meritato persino la vittoria. Questo pareggio ci lascia comunque in bassa classifica, ma se si guarda alla reazione dei nostri, al modo in cui è stata giocata e interpretata la partita, può essere un punto di partenza per il campionato. La Serie A però è difficilissima, non dimentichiamocelo. Si inserisce il Lecce tra le candidate a retrocedere, ma è difficile individuare le altre, ci sono squadre strutturate con proprietà solide. Anche chi è salito dalla B ha potuto contare su importanti investimenti. Da parte nostra invece, da qualche anno, c'è la scelta di una politica di autofinanziamento. Così coniughiamo risultati economici positivi con risultati sportivi più che dignitosi".

Quindi Mencucci ha ripercorso i suoi anni da dirigente del Lecce: "Dire che qualcosa di buono è stato fatto è un eufemismo. Quando sono arrivato la situazione economica e finanziaria non era delle migliori, abbiamo affrontato e risolto il problema ma c'era dietro una storia complessa. Le scalate e cadute repentine, aggravate dalla pandemia Covid, hanno avuti pesanti conseguenze. C'è poi anche un aspetto tecnico: quando vivi rapide promozioni e retrocessioni, entra in gioco il cosiddetto paracadute ma il Lecce non ne ha beneficiato in pieno, per via di obblighi burocratici. Comunque gli obiettivi prefissi sono stati rispettati, volevamo mettere in sicurezza la società e ci siamo riusciti. Stiamo rinnovando un sogno di anno in anno. Tra le altre cose volevamo un centro sportivo nostro e anche questo l'abbiamo fatto. I sogni di certo diventano sempre più grandi ma non possiamo lamentarci".

Adesso il Lecce è atteso dalla trasferta sul campo del Parma. Ne parla così Mencucci, in conclusione: "Lo scorso anno lì abbiamo disputato una partita strepitosa. Possiamo fare bene anche in questa, la fiducia iniettata dopo il Bologna ci farà vedere un Lecce aggressivo, motivato e determinato".