Ufficiale Lecce, preso un giovane centrocampista dalla Svezia. Ecco il 2006 Basaric

Nuovo acquisto giovanile per il Lecce, che rinforza la propria squadra Primavera con l'innesto di un giovanissimo centrocampista in arrivo dalla Svezia. Si tratta di Ben Basaric (17 anni), classe 2006 che i salentini hanno prelevato a titolo definitivo dal Vasalund, in patria.

In Svezia il giovane Basaric ha già debuttato in prima squadra con il Vasalund, che gioca in terza serie: in questa stagione per lui 10 presenze e 1 gol.