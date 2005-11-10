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La Reggiana blinda il talento Enziwa: biennale con opzione per altre due stagioni
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Il centrale classe 2008 finlandese era arrivato lo scorso anno dall'Empoli e si era messo in luce con la Primavera granata
La Reggiana ha annunciato di aver blindato il giovane difensore centrale Enziwa, classe 2008, che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia della Primavera dopo il suo acquisto dalle fila dell’Empoli. Di seguito la nota ufficiale del club emiliano:
"Ashton Ezinwa firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per due ulteriori stagioni.
Il difensore finlandese, classe 2008, ha messo insieme nell’ultima stagione 23 presenze tra campionato e playoff vestendo la maglia della Primavera granata.
Buona fortuna, Ashton".
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