Ufficiale Ostiamare, arriva l'esterno mancino Castaldo: ha firmato un biennale coi biancoviola

Il classe 2006 è cresciuto nel Parma dove la scorsa stagione ha giocato 27 gare con la Primavera.

Innesto di prospettiva per la corsia mancina dell'Ostiamare: il club di Daniele De Rossi ha infatti tesserato il giovane e duttile esterno Castaldo proveniente dalle giovanili del Parma dove nell'ultimo anno ha collezionato 27 presenze in Primavera.

La nota dell'Ostiamare su Castaldo

"L’Ostiamare Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Antonio Castaldo, che si lega al Club con un contratto biennale.

Classe 2006, esterno in grado di coprire con efficacia l’intera corsia sinistra, Castaldo arriva all’Ostiamare dopo un percorso di formazione nelle giovanili del Parma, una delle realtà più attente e strutturate nel panorama del calcio giovanile italiano. Un bagaglio tecnico e formativo importante, che porta con sé la voglia di misurarsi con una nuova realtà e di dimostrare il proprio valore.

Il suo arrivo è la conferma di una precisa filosofia di Club: credere nei giovani, investire sul loro talento e offrire loro un contesto serio e stimolante nel quale crescere, maturare e affermarsi come calciatori e come uomini.

Antonio è pronto per questa nuova sfida. L’Ostiamare è pronta ad accompagnarlo".