Live TMW Lecce, Veiga: "Dobbiamo sgomberare la nostra testa: solo così possiamo salvarci"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Lecce contro il Bologna nella trentaduesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Freuler e Orsolini), è intervenuto Danilo Veiga. Il difensore giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.40 - Inizia la conferenza stampa di Danilo Veiga.

Stanno tornando i fantasmi della prima parte di stagione?

"Penso che abbiamo iniziato bene la partita, ma poi l'errore ha cambiato tutto, specialmente nella testa di noi giocatori. Non vogliamo essere la squadra di inizio campionato ma vogliamo salvarci. Ora riguarderemo tutto ciò che abbiamo sbagliato e cercheremo di ripartire al meglio. Questo è il momento più importante per la nostra stagione".

Come si riparte ora?

"Prima di tutto dobbiamo pulire la nostra testa: ripartendo da ciò che abbiamo fatto bene e correggendo ciò che abbiamo sbagliato. L'importante è rimanere con una mentalità positiva".

Cosa aspettarsi da queste ultime sei sfide?

"Siamo un gruppo affiatato, in questa parte della stagione è importante rimanere uniti. Solo così possiamo salvarci".

20.43 - Termina la conferenza stampa di Danilo Veiga.