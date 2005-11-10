Ufficiale L'Atalanta cambia pelle, addio al DS D'Amico: "Lo ringraziamo". Ora Giuntoli

L'Atalanta cambia il proprio Direttore Sportivo e ufficializza la separazione con Tony D'Amico. Dopo 4 anni, la Dea saluta il proprio DS e si appresta a salutare l'ingresso in società di Cristiano Giuntoli, che si trova già a Bergamo in queste ore.

Di seguito il comunicato con cui l'Atalanta ha reso noto che Tony D'Amico non è più il suo Direttore Sportivo: "Grazie Tony D'Amico! Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro".

Per Tony D'Amico adesso dovrebbero spalancarsi le porte della Roma, alla ricerca della giusta figura per rimpiazzare Massara, ancora in carica nonostante secondo molti sia in aria anch'esso di lasciare. Il rapporto costruito con Gasperini proprio in quel di Bergamo potrebbe essere quindi la chiave. Per lui si era parlato pure del Milan.