Milan, Maldini replica a Cardinale: "Il mio uno One Man Show? Si risponde da solo"
Poche parole sul Milan, ma una replica netta a Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, nell’incontro dei giorni scorsi con alcuni (pochi) cronisti, aveva chiuso a un eventuale ritorno di Paolo Maldini, ritenendo che il suo lavoro da dirigente fosse un “one man show”, incompatibile con il lavoro di squadra.
Una considerazione a cui l’icona rossonera risponde così, a margine degli Sky Inclusion Days di oggi: “Considera il mio one man show? Sì risponde da solo”.
Maldini, che ha evitato ogni risposta in merito alla Nazionale e all’ipotesi di un suo inserimento in FIGC al fianco di Giovanni Malagò - scenario al momento da considerare tramontato proprio per i dubbi dell’ex Milan -, non esclude invece un futuro al Fenerbahçe, in veste di consulente, dopo l’incontro con Hakan Safi, candidato presidente del club di Istanbul: “È un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà”.