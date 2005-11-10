Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, Maldini replica a Cardinale: "Il mio uno One Man Show? Si risponde da solo"

Milan, Maldini replica a Cardinale: "Il mio uno One Man Show? Si risponde da solo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 18:29Serie A
L'ex direttore tecnico del Milan ha replicato alle considerazioni fatte da Gerry Cardinale, che controlla il club rossonero tramite RedBird.

Poche parole sul Milan, ma una replica netta a Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, nell’incontro dei giorni scorsi con alcuni (pochi) cronisti, aveva chiuso a un eventuale ritorno di Paolo Maldini, ritenendo che il suo lavoro da dirigente fosse un “one man show”, incompatibile con il lavoro di squadra.

Una considerazione a cui l’icona rossonera risponde così, a margine degli Sky Inclusion Days di oggi: “Considera il mio one man show? Sì risponde da solo”.

Maldini, che ha evitato ogni risposta in merito alla Nazionale e all’ipotesi di un suo inserimento in FIGC al fianco di Giovanni Malagò - scenario al momento da considerare tramontato proprio per i dubbi dell’ex Milan -, non esclude invece un futuro al Fenerbahçe, in veste di consulente, dopo l’incontro con Hakan Safi, candidato presidente del club di Istanbul: “È un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà”.

Articoli correlati
Maldini: "Il Fenerbahce ha molte similitudini con il Milan. Safi colpito da ciò che... Maldini: "Il Fenerbahce ha molte similitudini con il Milan. Safi colpito da ciò che ho realizzato"
Maldini col candidato presidente del Fenerbahçe. I tifosi del Milan invadono il suo... Maldini col candidato presidente del Fenerbahçe. I tifosi del Milan invadono il suo IG
Quando Cardinale chiese a Maldini di vincere la Champions. Cos'è successo dal suo... Quando Cardinale chiese a Maldini di vincere la Champions. Cos'è successo dal suo addio
Altre notizie Serie A
Garlando: "Milan? Serve tecnico giovane e straniero per uscire fuori dal calcio del... Garlando: "Milan? Serve tecnico giovane e straniero per uscire fuori dal calcio del secolo scorso"
Parma, Keita: "Il ricordo più bello della stagione è il mio primo gol davanti a mia... Parma, Keita: "Il ricordo più bello della stagione è il mio primo gol davanti a mia madre"
Como, il sindaco Rapinese assicura: "La Champions League si giocherà al Sinigaglia"... Como, il sindaco Rapinese assicura: "La Champions League si giocherà al Sinigaglia"
Inter, Marotta svela: "Prima di Inzaghi abbiamo visto Allegri. Chivu? Rinnoverà e... Inter, Marotta svela: "Prima di Inzaghi abbiamo visto Allegri. Chivu? Rinnoverà e non solo"
Fedele contro Conte: "L'ultima conferenza stampa è un'offesa all'immagine del Napoli"... Fedele contro Conte: "L'ultima conferenza stampa è un'offesa all'immagine del Napoli"
Juventus, in arrivo il summit con Elkann: quando può andare in scena e chi sarà presente... TMWJuventus, in arrivo il summit con Elkann: quando può andare in scena e chi sarà presente
Vlahovic, scintille con Locatelli e indizio sul rinnovo. Juve chiara: niente stipendio... Vlahovic, scintille con Locatelli e indizio sul rinnovo. Juve chiara: niente stipendio folle
Di Vicino difende Allegri: "Può non piacere, ma il suo valore non si discute" Di Vicino difende Allegri: "Può non piacere, ma il suo valore non si discute"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Iraola e la “caccia al responsabile”. Juve: i poteri di Spalletti. Napoli: un bel congedo (Conte) e un’ottima scelta (Italiano). Roma e Como: in Champions con grande merito
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, in arrivo il summit con Elkann: quando può andare in scena e chi sarà presente
Immagine top news n.1 Milan, Maldini replica a Cardinale: "Il mio uno One Man Show? Si risponde da solo"
Immagine top news n.2 Sarri non è più l'allenatore della Lazio: ha risolto il contratto. Lo aspetta l'Atalanta
Immagine top news n.3 L'Atalanta cambia pelle, addio al DS D'Amico: "Lo ringraziamo". Ora Giuntoli
Immagine top news n.4 Manchester United, rush finale per Ederson. Operazione complessiva da 50 milioni
Immagine top news n.5 Ausilio-Lukaku: pace fatta a Montecarlo. Il primo passo di Big Rom, poi l’abbraccio. La ricostruzione
Immagine top news n.6 Ci siamo, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. A breve verrà comunicata la decisione a Vanoli
Immagine top news n.7 Comolli a 360°: "Abbiamo fallito, la Juventus deve tornare a vincere. Yildiz? Resta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Inter, Liverpool e non solo: calciomercato protagonista a Montecarlo". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Clamoroso Milan, incontra Rangnick! Era il pallino di... Furlani
Immagine news podcast n.2 Fabregas, Xabi Alonso, Maresca: i retroscena sulla panchina del Milan e il nome forte di oggi
Immagine news podcast n.3 Le riunioni 'segrete', l'epurazione e il futuro spagnolo: nasce il nuovo Milan
Immagine news podcast n.4 I verdetti dell'ultima stagionale: finale dolce a Como. Per Juve e Milan è tempo di riflessioni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, cosa serve ora per puntare allo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma, Marangon: "Ora la società sposi in pieno le idee di Gasperini"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Oreggia: "Società e squadra mediocre, sarà un'altra stagione di sofferenza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Keita: "Il ricordo più bello della stagione è il mio primo gol davanti a mia madre"
Immagine news Serie A n.2 Como, il sindaco Rapinese assicura: "La Champions League si giocherà al Sinigaglia"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Marotta svela: "Prima di Inzaghi abbiamo visto Allegri. Chivu? Rinnoverà e non solo"
Immagine news Serie A n.4 Fedele contro Conte: "L'ultima conferenza stampa è un'offesa all'immagine del Napoli"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, in arrivo il summit con Elkann: quando può andare in scena e chi sarà presente
Immagine news Serie A n.6 Vlahovic, scintille con Locatelli e indizio sul rinnovo. Juve chiara: niente stipendio folle
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Le statistiche sorridono al Monza. I brianzoli sono imbattuti da 8 gare playoff: la A si avvicina?
Immagine news Serie B n.2 Un altro rinnovo in casa Mantova. Stamani ha prolungato Modesto, adesso è il turno di Cella
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Nesta, c'è l'intesa per un accordo biennale: il tecnico firmerà entro il 3 giugno
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Rui Modesto ha convinto Inzaghi: si lavora con l'Udinese per trattenere l'esterno
Immagine news Serie B n.5 A Pisa regna il silenzio, ma la programmazione urge. Che ne sarà di Hiljemark?
Immagine news Serie B n.6 Vicenza, c'è il rinnovo di uno dei protagonisti della promozione: Caferri firma fino al '28
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Semifinali di ritorno playoff Serie C: Crespi decide il risultato dopo 45'. Brescia avanti su Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Semifinali di ritorno playoff Serie C: le formazioni ufficiali di Catania-Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Tutto in 4 minuti. Gol preso e infortunio di Donnarumma: strada in salita per la Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Tonali torna ancora al 'Rigamonti'. È sugli spalti per Union Brescia-Salernitana
Immagine news Serie C n.5 Semifinali di ritorno playoff Serie C: le formazioni ufficiali di Union Brescia-Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Spezia, domani Stillitano farà ritorno in città: inizia la programmazione in vista della Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano, una finale per scrivere la storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan-Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 I tanti no di Putellas per non 'sfidare' il Barcellona: il futuro sarà a Londra o negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Giugliano sul futuro: "Resto sicuramente alla Roma. Vogliamo crescere anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 A Barcellona si chiude un’epoca: dopo 14 anni e 38 trofei Alexia Putellas lascia il club
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, Domenico Aurelio non sarà più il direttore sportivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Triplo addio in casa Inter: lasciano Wullaert, Bowen e Ivarsdottir. La belga è stata capocannoniera
Immagine news Calcio femminile n.6 Alla Juventus è finita un'epoca: Braghin lascia il club dopo otto anni di grandi successi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il Torino nell'anima, l'impresa con la Lazio: la storia di Giancarlo Camolese Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?