TMW Juventus, in arrivo il summit con Elkann: quando può andare in scena e chi sarà presente

Mentre quasi tutte le big di Serie A si stanno muovendo, con direzioni diverse, in casa Juventus sembra regnare ancora una calma apparente sia dal punto di vista dirigenziale che tecnico. Ancora per poco però, visto che a breve andrà in scena l'attesissimo incontro con John Elkann. Nella giornata di venerdì o al massimo lunedì, dalle ultime raccolte da TMW.

Un summit col numero uno di Exor che vedrà la presenza di Damien Comolli, di Luciano Spalletti e pure di Giorgio Chiellini e in cui saranno tracciate le linee guida della Juventus che verrà. A livello di mercato, ma anche e soprattutto di investimenti e di obiettivi di campo dopo il fallimento di questo finale di campionato.

Non sono invece attesi scossoni, come si vociferava giorni fa, con tutti i componenti della riunione che sembrano destinati a restare ai propri posti. A tal proposito, oggi Comolli aveva così parlato di Spalletti: "Noi abbiamo scelto Spalletti. Io ho raccomandato all'area sportiva e all'azionista di maggioranza di scegliere Luciano perché ero convinto allora che fosse la persona giusta per guidare il club e la squadra. E sono ancora convinto al 100% che sia la persona giusta per guidare il club e la squadra in futuro. Per questo ho insistito molto per arrivare all'accordo e per esercitare l'opzione prevista nel contratto".