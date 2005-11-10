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Sarri non è più l'allenatore della Lazio: ha risolto il contratto. Lo aspetta l'Atalanta

Sarri non è più l'allenatore della Lazio: ha risolto il contratto. Lo aspetta l'AtalantaTUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 16:25Serie A

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio, il contratto che prevedeva altri due anni in biancoceleste per lui è stato risolto. La notizia era già stata anticipata nella serata di ieri, con il comunicato odierno del club capitolino.

Si legge nella nota ufficiale con cui la Lazio ha fatto sapere di aver risolto il contratto in essere con Sarri: "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".

Adesso per Sarri si aprirà una nuova pagina professionale, quella all'Atalanta, dove dovrebbe ricomporre la coppia professionale di successo con il DS Giuntoli, già formata in quel di Napoli.

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