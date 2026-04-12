Lecce, Veiga duro: "Imbarazzanti i gol subiti, dobbiamo fare di più"
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Dopo la sconfitta contro il Bologna, il difensore del Lecce Danilo Veiga ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo sbagliato la gara, sono stati imbarazzanti anche i due gol subiti. Se vogliamo salvarci dobbiamo fare di più. Noi guardiamo ogni partita e cerchiamo di fare il nostro meglio, insieme, con l'atteggiamento giusto".
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